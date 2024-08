"I Live Where You Vacation” se eleva a las montañas del Cibao

La productora Bougroup presenta el documental “I live where you vacation” Vol. II, conducido por Pamela Sued, quien se traslada a las elevadas zonas montañosas del Cibao, y que el público podrá disfrutar en las salas de Fine Arts Cinema Café at Novo Centro desde este jueves 22 de agosto.

Entre los ríos que serpentean entre los valles, en este rincón de la naturaleza, la paz reina de manera indiscutible, ofreciendo un refugio para la reflexión en medio de la vorágine cotidiana.

Es un recorrido que a medida que Pamela explora en las montañas y se sumerge en la calma de los ríos que fluyen pausadamente, el episodio se convierte en un recordatorio oportuno sobre la acelerada velocidad con la que a menudo vivimos nuestras vidas.

“Más cerca del cielo’ se erige como una invitación a detenerse, apreciar la belleza tranquila de la montaña y permitirse momentos de contemplación profunda en un entorno que parece estar más cerca del cielo que de cualquier otro lugar.

"I live where you vacation Vol. II demuestra que República Dominicana es mucho más que sol, arenas y playas”, aseguró José Ramón Alamá, productor general de Bougroup.

La comunicadora en esta aventura estará acompañada de Letón Pé, Javish Germoso, Carlos Sánchez y Fausto Mata, desde las montañas del Cibao, donde el cielo se desborda sobre los cerros que bañan la cordillera.

Letón Pé, Fausto Mata y Pamela Sued durante el encuentro de prensa para anunciar la exhibición en cines de Fine Arts/Novo Centro del documental “I Live Where You Vacation”.

“Hoy nos vamos más cerca del cielo, nos vamos a explorar el Cibao, fue muy especial porque nos permitió conectar con un tipo de turismo completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver en la República Dominicana, nos vamos a vivir el turismo de ríos, de montañas, de aventuras muy particulares como parapentes, rafting en ríos, hiking y mucha adrenalina", manifestó la host Pamela Sued.

Este documental "nos invita a la calma, a la paz, a la reflexión que es propio de lugares tan hermosos como los que vamos a ver aquí”.

Mientras que, Iván Aybar, director de esta serie documental, indicó: “Al igual que Pamela y a todo el crew de alguna manera impactó muy fuerte en nuestras vidas, y nos hizo ver desde otra expectativa a nuestra tierra".

Luego añadió: "Todo lo que conllevó la logística de grabar todo esto en lugares tan impredecibles y lograr que todos salieran ilesos, es una hazaña enorme y ustedes están viendo el resultado de todo eso gracias al equipo de trabajo que se esforzó para lograr este proyecto”.