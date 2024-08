El regreso de los hijos pródigos: Matt Damon y Casey Affleck en 'The Instigators'

Los primeros 15 minutos de 'The Instigators' son como un tour de Boston. Hay una foto de Bobby Orr en los aires tras su gol ganador de la Copa Stanley, una taza de café de Dunkin' Donuts, y una escena en las entrañas del Fenway Park. Pero ninguna referencia local tan hiper-específica hizo que el orgullo de ser de Massachusetts aflora tanto como ver a personas en un bar jugando al keno.

Para aquellos que no dejan caer sus erres, el keno es un juego de números legal que aparece en tiendas de conveniencia y bares por todo el estado. Creciendo en Massachusetts, Casey Affleck lo veía por todas partes. “El keno estaba en la mayoría de los bares que recuerdo cuando éramos jóvenes”, dice. “Especialmente en el bar donde trabajaba mi papá”. Claro, es un pequeño detalle.

Pero es el tipo de cosas que separa una película ambientada en Boston de una Película de Boston. Hoy en día, ningún Affleck o Damon se dejaría tentar para volver a Nueva Inglaterra para una película que no trate de captar los detalles minuciosos correctamente. La comedia de acción del director Doug Liman lo hace, mientras también cambia un poco la fórmula.

Y es por eso que Casey y Matt de Cambridge decidieron volver a casa: querían hacer algo un poco diferente. Good Will Hunting era emotiva, The Departed era violenta, Gone Baby Gone era sombría, y Manchester by the Sea era devastadora. 'The Instigators' es una versión mucho más ligera y suelta de una región que, en los años desde que Damon se puso el traje de conserje genio del MIT, se ha convertido en un verdadero enclave de Hollywood.

“Se ha convertido en un lugar más mainstream, más esperado para ambientar una película”, dice Damon, cuyo viejo amigo, y hermano mayor de Casey, Ben Affleck, es uno de los productores de 'The Instigators'. “Así que eleva el nivel en términos de lo que puedes volver y hacer allí. Y es por eso que esto es tan totalmente diferente a cualquier cosa que hayamos hecho allí. Es como una realidad muy elevada, pero está fundamentada. Es una comedia directa. Y esa fue la razón por la que se sintió como una nueva página”.

Casey Affleck también coescribió 'The Instigators', que llega a los cines hoy y a Apple TV+ el 9 de agosto. Yo la llamaría una película anti-robo. Dos amigos con problemas económicos de Quincy, el exconvicto Cobby (Affleck) y el veterano de la Marina Rory (Damon), aceptan participar en un robo muy mal planificado. Sale mal y tienen que huir. Luego involucran a la psiquiatra meticulosa de este último (Hong Chau).

El hecho de que un punto clave de la historia sea una terapeuta tratando a un personaje emocionalmente cerrado interpretado por Damon prueba una cosa: cuando se trata de Películas de Boston, algunas cosas nunca cambian. Casey, viviendo en Boston, siempre es surrealista cuando estás viendo una película, viendo una persecución policial por Storrow Drive, por ejemplo. Entonces, desde tu perspectiva, al principio de la escritura, ¿siempre se consideró Boston como el destino para esta película?

“Chuck MacLean, que es de Quincy, Massachusstet., comenzó este proyecto. El primer borrador del guion, y es un gran escritor y casi todo está ambientado en Boston. Y realmente tiene buen oído para el sonido y conoce a la gente. Me encanta su visión de Boston.” replica Casey Affleck.

“Cuando entré y me hice cargo y reescribí un montón de cosas y lo empeoré todo, también estaba escribiendo para Boston. Boston ha sido genial para la industria del cine. Hay un millón de cosas para rodar aquí y ahora el incentivo fiscal es permanente. No es solo el lugar al que queremos venir.. Crecimos aquí, pero es un lugar al que mucha gente quiere venir, hay buenos equipos, y es un buen lugar para hacer una película.” continúa.

“Casey es una de las personas más tenaces creativamente que he conocido”, dice Damon en una entrevista conjunta con Affleck. “Realmente se preocupa y piensa profundamente sobre cada cosa que dice y hace en la pantalla. Es meticuloso en su preparación y profundamente reflexivo al respecto. Incluso lo acusó de pensar demasiado a veces porque le importa mucho”. Damon recuerda que cuando él y Ben comenzaron a escribir Good Will Hunting, Ben le dijo: “Júzgame por lo buenas que son mis buenas ideas, y no por lo malas que son mis malas ideas”.

“Eso fue lo más profundo, porque eso es exactamente lo que necesitas en una asociación”, dice Damon. “Necesitas sacar todas las ideas. Y si tienes miedo de que alguien piense menos de ti por tus malas ideas, eso realmente va a ralentizar todo. Llegas mucho más rápido si no te preocupan los sentimientos de las personas. Entonces, en otras palabras, nos decimos muchas tonterías el uno al otro”.

Affleck y Damon interpretan a socios del crimen reacios que no pueden hacer nada bien. Discuten constantemente, pero deben dejar de lado sus diferencias para trabajar juntos. Actuar en esas escenas de disputas fue algo natural tanto para Affleck como para Damon. “Rebotando de un lado a otro, eso es algo que hemos hecho durante años”, dice Damon. “Es así como bromeamos. Así que se sintió muy natural para ambos”.

Avancemos casi 40 años, y Damon, de 53 años, y Affleck, de 48, son estrellas de cine instantáneamente reconocibles con siete nominaciones al Oscar y dos trofeos entre ellos. (Damon ganó en 1998 por escribir Good Will Hunting con Ben; Casey se llevó el premio al Mejor Actor por Manchester by the Sea de 2016). Han actuado juntos en proyectos como la trilogía de Ocean’s y en el éxito del año pasado Oppenheimer (aunque sin escenas compartidas). Ahora son los protagonistas en esta comedia-thriller de atracos ingeniosa y astuta.