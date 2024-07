Desde Jason Statham y Geena Davis hasta Gisele Bündchen, famosos que registran pasado olímpico

En el vasto y fascinante mundo del entretenimiento no es raro encontrar a celebridades que han intentado diversificar sus talentos en diversas áreas.

Sin embargo, una de las facetas más intrigantes es la de aquellos que han intentado competir en los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más prestigioso del mundo.

Desde actores hasta músicos, algunos famosos han querido demostrar que sus habilidades van más allá del escenario o la pantalla grande.

A continuación, exploramos algunas de estas historias sorprendentes.

Jason Statham: de las películas de acción al buceo olímpico

Jason Statham es conocido por sus roles en películas de acción llenas de adrenalina, como “Transporter” y “Fast & Furious”.

Sin embargo, antes de convertirse en una estrella de cine, Statham era un talentoso clavadista.

En los años 90, representó a Inglaterra en competiciones internacionales y fue miembro del equipo nacional de clavados durante una década.

Aunque nunca llegó a competir en los Juegos Olímpicos, su dedicación y habilidad en el deporte son indiscutibles.

Su experiencia como atleta sin duda ha contribuido a la destreza física que muestra en sus papeles cinematográficos.

Geena Davis durante su discurso en la 11a Entrega Anual de los Premios del Gobernador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Kevin Winter/AFP.

Geena Davis: la actriz que apuntó al tiro con arco olímpico

Geena Davis, ganadora del Oscar y conocida por sus papeles en películas como “Thelma & Louise” y “A League of Their Own”, también ha demostrado ser una atleta talentosa.

En 1999, Davis participó en las pruebas para el equipo de tiro con arco de los Estados Unidos con la esperanza de competir en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Aunque no logró clasificar, su determinación y pasión por el deporte la llevaron a quedar entre las 24 mejores competidoras del país.

Shaquille O’Neal: el gigante del baloncesto y su incursión en la natación

Shaquille O’Neal, una de las figuras más dominantes en la historia del baloncesto de la NBA, también mostró interés en competir en los Juegos Olímpicos, pero en un deporte sorprendente: la natación.

Aunque su participación en competiciones de natación no fue tan seria como la de otros en esta lista, O’Neal ha expresado su amor por el deporte y ha participado en eventos benéficos.

Su versatilidad atlética y carisma lo han convertido en una figura querida tanto dentro como fuera de la cancha.

aitlyn Jenner habla con los reporteros el 12 de agosto de 2021 en Venice, California. Apu GOMES / AFP

Caitlyn Jenner: de medallista olímpica a estrella de la TV

Caitlyn Jenner, antes conocida como Bruce Jenner, es una de las pocas personas en esta lista que realmente ha ganado una medalla olímpica.

Jenner se llevó el oro en el decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, estableciendo un récord mundial.

Su transición a una carrera en la televisión y su papel en el reality show “Keeping Up with the Kardashians” ha mantenido a Jenner en el ojo público durante décadas, no solo en Estados Unidos.

Gisele Bündchen: supermodelo que soñó con el voleibol de playa

Gisele Bündchen, una de las supermodelos más icónicas del mundo, también tuvo sueños olímpicos en su juventud.

Antes de ser descubierta como modelo, Bündchen era una talentosa jugadora de voleibol en Brasil y consideró seriamente seguir una carrera en este deporte.

Aunque finalmente optó por el modelaje, su amor por el voleibol sigue siendo evidente.

Bündchen ha hablado en varias ocasiones sobre cómo el deporte la ayudó a desarrollar disciplina y trabajo en equipo, habilidades que sin duda han contribuido a su éxito en la moda.

La intersección entre el mundo del entretenimiento y los deportes olímpicos ofrece una perspectiva fascinante sobre la versatilidad y la ambición de algunas de nuestras celebridades favoritas.

Desde Jason Statham y Geena Davis hasta Caitlyn Jenner y Gisele Bündchen, estos individuos han demostrado que el deseo de alcanzar la excelencia no conoce límites, como los miles de atletas que participan en la actualidad en París 2024.