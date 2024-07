Keanu Reeves: "Pienso en la muerte todo el tiempo"

El reconocido intérprete de Neo en la tetralogía de películas de ciencia ficción "Matrix", Keanu Reeves, ha reflexionado sobre el envejecimiento y la mortalidad, a propósito de que en septiembre cumplirá sus 60 años.

En una reciente entrevista con la BBC, como parte de su gira de medios con motivo al lanzamiento de su libro "The Book of Elsewhere", la estrella de cine explicó que se ha planteado el tema de la muerte en su primera novela porque se describe a sí mismo como "joven-viejo".

"Tengo 59 años, así que pienso en la muerte todo el tiempo", sostuvo el actor canadiense.

"Espero que no sea agobiante, sino que nos ayude a apreciar el aliento que tenemos y las relaciones que podemos llegar a tener", añadió.

El libro, basado en la serie de cómics BRZRKR, fue escrito en colaboración con la autora británica China Miéville y lo protagoniza B, un guerrero inmortal con deseos de morir.