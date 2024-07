Any Ferreiras: la Andrea dominicana que busca su sueño en Hollywood, donde al inicio "lloraba muchísimo"

“Andrea” es recordada por una generación de dominicanos. Se trató de la primera película de terror en República Dominicana y cuando se filmó en 2005 su protagonista, Any Ferreiras, tenía 15 años. Era el primer contacto de esta jovencita con el cine, para entonces sin experiencia ni estudios en actuación.

Ahora, casi dos décadas después, aquella adolescente que una generación conoció como la “niña que da miedo” es una profesional del área buscando conquistar el sueño americano en Hollywood.

Desde esa cinta, con la que inició en el mundo de la actuación, Any se ha mantenido fuera de los medios, salvo sus participaciones en algunos cortometrajes y la película “Botija” (2018), hasta ahora que regresó a la pantalla grande con un rol estelar en “La Cigüeña”, un thriller psicológico que se estrenó en cines dominicanos el pasado 11 de julio.

Ferreiras se adentró en el mundo del cine por pura curiosidad y una personalidad extrovertida que siempre la impulsó a aceptar nuevos retos, tal como lo hizo para “Andrea” cuando su hermano le informó sobre un casting en su natal Moca, provincia Espaillat, y fue seleccionada.

En visita a LISTÍN DIARIO, Any contó qué luego de protagonizar el filme de terror quiso seguir actuando, pero en esa época solo se hacían una o dos películas al año, algo que ha cambiado mucho en la actualidad gracias a la Ley del Cine (Ley 108-10).

“Yo misma traté de trabajar después y no había trabajo para mí, porque no todas las películas eran para una niña y si recreaban a una niña no necesariamente tenía que ser yo porque hay más actrices y hay que dar más oportunidad, pero después de la Ley de Cine yo siento que ha sido una bendición para el país y para la industria cinematográfica”, comentó.

Any Ferreiras en personaje de AndreaFuente externa

Ante la falta de propuestas, decidió estudiar administración de empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y luego se fue a Barcelona, España, a realizar una maestría.

La actriz, quien es la menor de 20 hermanos, contó que estuvo unos nueve años trabajando en una empresa familiar, ejerciendo la carrera de la que se graduó, pero el deseo de actuar permanecía latente y se animó a estudiar actuación en Santiago de los Caballeros.

Mientras estaba estudiando obtuvo su segunda película “Botija”, a la que califica como su despertar y lo que le hizo ver que quería seguir siendo actriz.

La mocana de algún modo, se arriesgó a empezar desde cero y se fue a capacitar a Los Ángeles, California. Al terminar los estudios sacó su visa de artista y desde entonces sigue buscando oportunidades en audiciones e incursionando en pequeños proyectos para darse a conocer en ese mercado tan competente.

La transición a Hollywood no fue fácil. Andrea enfrentó barreras idiomáticas y culturales, llorando muchas veces en sus clases de actuación debido al desafío que representaba el idioma inglés y el nivel de competencia.

“Yo no manejaba el vocabulario ni la expresión y con el acento se me hizo muy, muy difícil, sobre todo, estar al nivel de mis compañeros. Yo lloraba muchísimo al comienzo porque cuando yo entendía que todo iba a ser ´¡como, qué chulo voy a hacerlo!’, y después yo que llegué yo me pregunté o ´¿Qué esto que me está pasando?’ o sea, me sentía chiquitita y sola”, expresó Any sobre su experiencia en Estados Unidos.

“Ya después que fueron pasando los meses, mi inglés fue mejorando, fui entendiendo mejor, claro, no podía como quiera al nivel de mis otros compañeros, pero iba a la velocidad, iba mi ritmo y nada, yo creo que también ha sido para mí un reto desafiante del cual yo me siento hoy en día orgullosa”.

A paso lento, pero sin prisa, así va la actriz, que no le ha tocado fácil, pues le ha tocado lidiar con la pandemia y luego las huelgas de Hollywood, pero ha tenido la oportunidad de trabajar en algún que otro proyecto, de producir dos cortometrajes entre los que se encuentran “Visa Issues”, por el cual ganó premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine Indie de Berlín.

Ha encontrado inspiración al conocer a figuras de la talla de Charlize Theron y Emma Thompson. “Estas experiencias han valido la pena y me han llenado de adrenalina y motivación,” dijo con entusiasmo.

Por el momento, lo que gana no le da para vivir de la actuación, incluso su familia le continúa ayudando para que logre sus sueños: “Ahora mismo yo estoy invirtiendo en mi carrera”.

Sobre La Cigüeña

Ferreiras describe a Grace como la mano derecha de una pareja de doctores de alta sociedad que no pueden concebir un hijo y recurren al vientre de alquiler.

“Es un personaje lleno de capas y secretos que, a medida que avanza la trama, revela aspectos sorprendentes”, comenta Any.

Para interpretar a Grace, Any Ferreiras se sumergió profundamente en su preparación psicológica. “Durante el rodaje, asistía a terapia dos veces por semana, no solo para trabajar el personaje, sino también para mantener mi propio equilibrio emocional”, reveló.

Este proceso incluyó sesiones de lectura de guion con el director y el guionista, y una investigación exhaustiva para entender las reacciones lógicas y emocionales de su personaje.

“La Cigüeña” es un drama dirigido por Alejandro Andújar, a quien la actriz siempre ha admirado y deseaba trabajar con él.

La cinta se filmó en Lantica Studios y el elenco además está conformado por Sarah Jorge León, Andrea Doimeadiós y Héctor Aníbal.