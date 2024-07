Lia Cubilete: La joven dominicana que nunca pensó que su sueño de ser actriz se haría realidad

Luego de al menos 15 comerciales, dos películas, una de ellas proyectada en la actualidad en los cines de Estados Unidos y otra que espera ver la luz en diciembre de este año, Lia Cubilete, una joven dominicana radicada en norteamérica, ya no ve sus deseos de ser actriz como un sueño imposible de alcanzar.

Con solo seis años, esta criolla llegó junto a su familia a Estados Unidos, donde aprendió el idioma y también descubrió, siendo una niña, su pasión por la interpretación, pero prefirió no hacerle caso por miedo a no poder materializarlo.

Este amor por la actuación no nace de la nada. Cuenta en entrevista a Listín Diario que lo adquirió de su papá, Juan Cubileté. “Ya que él es una persona teatral y creativo”, quien en algunas ocasiones le pedía a ella y sus hermanos que hicieran interpretaciones en actividades que este organizaba como representante de la comunidad dominicana en Pennsylvania.

Con sus sueños engavetados, Lia Cubilete decide estudiar enfermería en la Universidad Penn State en Pennsylvania, carrera en la que trabajó por varios años, pero ante lo vivido en la pandemia y con la mudanza de sus amigas de trabajo a otras ciudades decide también moverse de estado para empezar a cumplir su sueño estudiando actuación.

“Yo dije, por qué me voy a quedar aquí, si yo me muero, yo no quiero tener arrepentimientos; y entonces mi novio me seguía diciendo ´éntrate en una clase, hazlo, hazlo´. "Después de meses se me olvidó, no le quería dar energía, pero me siguió motivando para que lo haga", cuenta, por lo que en enero de 2022 inició su primera clase de actuación y en verano de ese año detuvo su ejercicio profesional para enfocarse en su nueva profesión y pasión.

“Intenté ser enfermera y actuar al mismo tiempo, pero fue difícil, así que por ahora solo puedo concentrarme en una”, explica.

Hasta el momento Lia Cubilete ha participado en dos videos comerciales, 15 anuncios en los que se destacan algunos grandes marcas como la NBA; el Departamento de Salud Pública de Ilinois y Planet Fitness.

Su mayor logro en pantalla grande lo vive en la actualidad con la proyección en cines de la película independiente Ghostlight; un film que busca unir a toda la familia a través de un mensaje cautivador, donde Lia en el papel de Christine conmueve a la audiencia.

“Lo que te puedo decir es que pasó una tragedia y su familia me está demandando a mí y mi familia”, dice al no saber si puede dar muchos detalles de la trama de la película. Los que sí cuenta es que para poder obtenerla tuvo que repetir la audición al menos cuatro veces y su cabeza solo le decía que no lo estaba haciendo bien, “no tenía confianza”.

Lia Cubilete ha participado en dos videos comerciales, 15 anuncios y dos películas, aunque cada semana acude a una audición distinta.

Pero al parecer su desconfianza se oculta a la hora de asumir un papel, pues cuenta que participó en otra película, llamada Christmas in Chicago, que posiblemente salga en diciembre de este año.

El nuevo sueño de Lía Cubilete es seguir haciendo películas como Ghostlight, que tengan un mensaje que contar.

“Si hablamos de un papel específico, quiero interpretar a alguien que sea muy seguro de sí mismo y se ocupe de sus asuntos. Me encantan las películas sobre superhéroes. Los papeles que interpreta Zoe Saldaña, me intrigan mucho, pero, en esencia, el sueño es trabajar con cineastas increíbles y seguir siendo parte de proyectos con grandes mensajes, mensajes sobre comunidad, curación, amor, dolor. Me gusta que el mensaje aunque pasen tragedias diga que hay personas que pueden estar ahí para ayudarte, está bien expresar tus emociones y sentimientos, no estás sola”, sustenta.

Aunque actuar en películas con este tipo de mensaje es importante, Lia Cubilete también quiere trabajar en un film en español para que sus padres puedan entender todo sin subtítulos.

Esta joven dominicana continúa cada semana audicionando para un papel diferente que le permita tener acceso a historias, rutinas y perspectivas que le hacen creer que los sueños se cumplen.