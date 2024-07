Muere el actor Mike Heslin a los 30 años: "Médicos no tienen explicación para lo que sucedió"

El actor Mike Heslin conocido por sus papeles en las series ‘Lioness’, ‘The Holiday Proposal Plan’, ‘Younger’ y ‘The Influencers’, ha fallecido a los 30 años debido a un infarto tras una semana en el hospital.

Esta lamentable noticia la compartió su esposo, Nicolás James Wilson más conocido en redes sociales como Scotty Dynamo. Sucedió el martes 2 de julio de 2024, pero solo hasta el viernes 5 de julio se hizo público.

Dynamo, es una atleta y ha revelado a través de su cuenta de Instagram la repentina muerte de su pareja y ha dejado a todos sorprendidos, ya que no se imaginaron que el Heslin muriera tan joven y de un momento a otro, dado a que él no sufría de ninguna enfermedad y se encontraba en perfectas condiciones de salud, y los médicos no han podido determinar la causa del ataque cardíaco “no se tiene explicación para lo que pasó”, en referencia a los diagnósticos de los galenos.

En un emotivo homenaje a su esposo, ha expresado como Mike Heslin había sido un apoyo fundamental durante su lucha contra el cáncer y lo ha descrito como un ángel de la guarda en su vida, y que lo va extrañar muchísimo, y que todavía sigue sorprendido por lo que pasó.

“Era la primera persona a la que todos llamaban para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a la que llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo”, comentó en su publicación.

Esta pareja contrajo matrimonio hace menos de un año y estaban en fases de planificación para tener su primer hijo, ya que el gran deseo de Mike era de ser padre, y es un sueño que lamentablemente no se hará realidad, y su cónyuge lo ha expresado con tristeza.

“Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre, y no podría estar más de acuerdo. Habrías sido el padre más perfecto del mundo. Si algún día llego a ser padre, le pondré tu nombre a mi hijo y espero poder criarlo para que sea al menos la mitad de hombre que tú”, agregó.

Dynamo ha recordado a su pareja como una persona muy generosa y cariñosa, comenta que Mike Heslin con su anhelo de ser padre pudo ayudar a cuatro familias diferentes y eso lo hace sentir muy orgulloso.