Bill Cobbs, de la película "El guardaespaldas", es encontrado sin vida en su casa

Bill Cobbs, quien dio vida a Devaney, uno de los empleados de Rachel Marron (Whitney Houston) en la película “The Bodyguard” ("El Guardespaldas"), fue encontrado sin vida en su casa. Tenía 90 años de edad.

Bill Cobbs, actor con más de 50 años de experiencia en Hollywood, conocido por sus papeles en "The Bodyguard", "Air Bud" y más, falleció, confirmó el medio especializado TMZ.

El actor estadounidense fue hallado en su casa el martes, en California, sin signos vitales, aunque no han salido mayores detalles.

"El martes 25 de junio, Bill falleció pacíficamente en su casa en California. Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y felizmente su cumpleaños número 90 rodeado de sus seres queridos", posteó su hermano Thomas G. Cobbs.

Luego agregó: "Como familia, nos consuela saber que Bill ha encontrado paz y descanso eterno con su Padre Celestial".

Otros roles fueron los de Louisiana Slim en “The Hitter” de 1979; Walter en “The Brother from Another Planet”, de 1984, y tuvo un papel como Reginald en 2006, “Noche en el museo”

Cobbs también apareció en “Oz the Great and Power” de 2013 como Master Tinker e interpretó a Arthur Chaney en “Air Bud” de 1997.

Hizo su debut cinematográfico en 1974 con un papel en “The Taking of Pelham One Two Three”.