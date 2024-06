Así viven los actores de "Matilda"

"Matilda", basada en la novela de Roald Dahl y dirigida por Danny DeVito, fue lanzada 28 de julio de 1996. La trama que gira en torno a una niña con una capacidad mental extraordinaria, sus descuidados padres y una inusual escuela donde impera el abuso de su directora.

Luego de casi 28 años, los actores que componen el elenco de una de las historias infantiles de fantasía más recordadas y que ha traspasado generaciones se mantienen en el recuerdo de los primeros niños que disfrutaron de su estreno, quienes también le mostraron a sus hijos la película de “Matilda” en las diferentes plataformas digitales en la que se encuentra.

Su protagonista es Mara Wilson (Matilda), de 36 años, una actriz nacida en California, de padre de ascendencia irlandesa y madre judía.

Mientras grababa “Matilda”, el 26 de abril de 1995, Wilson perdió a su madre, a quien fue dedicada la producción y pudo ver una versión no editada de la misma.

En 2016, Wilson se declaró bisexual y actualmente está dedicada a la escritura y la narración de audiolibros y doblaje de voces. Estudió en un internado de artes escénicas y se graduó de dramaturgia en la Universidad de Nueva York. También publicó su propio libro “¿Dónde estoy ahora?: Historias verdaderas de la fama accidental en la infancia”, donde cuenta su experiencias como estrella infantil.

Actualmente, sufre trastorno por déficit de atención con hiperactividad y Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural.

Embeth Davidtz

Embeth Davidtz, de 58 años, quien encarnó a la dulce profesora Miel en “Matilda”, está casada desde el año 2002 con Jason Sloane y tiene dos hijos, Charlotte, de 21 años, y Dylan, de 18.

En 2013, Davidtz descubrió un bulto en su pecho y posteriormente fue diagnosticada con cáncer de mama. Se sometió a quimioterapia, tratamiento inmunológico, cirugía de extirpación de ganglios linfáticos y una doble mastectomía y ahora goza de buena salud.

Ha tenido una destacada carrera como actriz con papeles secundarios, trabajando en importantes producciones como en las series "Grey's Anatomy", "The Morning Show", "Shackleton", "The Walking Dead"y "The Morning Show" y las películas "The Gingerbread Man", "13 fantasmas', "Paranoia", "Old" y "The Amazing Spider-Man 2".

Jimmy Karz

Jimmy Karz, de 39 años, hizo el papel de Bruce Bolaños en "Matilda". Su carrera en el cine fue corta, estando de 1996 al 1998 de manera activa y llegando a lograr solo dos créditos más.

El actor se destacó en "Matilda" por ser el niño al que la directora Tronchatoro (Pam Ferris) obligó a comerse un pastel de chocolate completo.

También participó en “Wedding Singer” en 1998 y en ese mismo año apareció por última vez de manera actoral con su personaje de Alfred Clark en un episodio de la serie de televisión “Urgencias”.

Tras su retiro de la actuación, Karz estudió medicina, profesional a la que se dedicada en la actualidad.

Pam Perris

La malvada y abusiva directora Agatha Tronchatoro fue interpretada por la actriz británica Pam Perris, 76 años.

Antes de "Matilda", la icónica villana ya contaba con un extenso historial de actuaciones, sin embargo, la película infantil le otorgó más reconocimiento y llegó a participar en otras inolvidables cintas como "Harry Potter y el prisionero de Askaban" con el personaje de Marge, la tía odiosa de Dudley Dursley.

Perris decidió dejar la actuación y declaró que su obsesión al trabajo la obligó a casarse muy tarde (a los 38 años) y no le permitió tener hijos.

Actualmente es esposa del actor Roger Frost.

Kiami Davael

Kiami Davael, de 37 años, era Lavanda, la mejor amiga del personaje de Matilda en "Matilda".

Después del estreno de "Matilda", obtuvo papeles en varios proyectos, incluidos "In the House", "Bruno", "The Pretender", "Conan el aventurero", "Tierra prometida", "Moesha" y "Grown Ups".

En el 2008, se graduó de psicología en la universidad de Kentucky. Todavía en la vida real es cercana a Mara Wilson, quien interpretó a Matilda.

Jacqueline Steiger

Jacqueline Steiger, la niña tímida Amanda Thripp, a quien Tronchatoro le dio vueltas en el aire agarrando sus trenzas y lanzó por la ventana, ahora tiene 37 años.

En el año 2005, Steiger se dedicó a estudiar lingüística y trabaja San Diego Comic, donde escribe historias de ciencia ficción, fantasía y videojuegos y enseña literatura en su página web Magic Hour Instructional Design.

Su último trabajo fue en el año 2001 en la película "La esposa perfecta", pero antes también estuvo en "Dharma & Greg" (1997), "Daniel el travieso" (1998), "Beautiful" (2000) y "El juego perfecto" (2000).