Después de todo, a los entusiastas de la acción "Bad Boys: hasta la muerte" le ofrece entretenimiento

Marcus Burnett está de regreso en la cuarta entrega de la franquicia de comedia y acción "Bad Boys: hasta la muerte" ("Bad Boys: Ride or Die").

Su personaje sufre un infarto en los primeros diez minutos de la película, al que sobrevive sorprendentemente bien.

Este golpe del destino se utiliza varias veces, más o menos hábilmente, a lo largo de la película.

Por un lado, el breve momento “al otro lado” sirve como una mirada innecesaria al futuro, lo que se llama un presagio.

Sobre todo, se explota para incluir una colocación torpe de productos y establecer un chiste que en general funciona sólo mediocremente bien.

Aparte de eso, el guión es uno de los principales puntos débiles de "Bad Boys: Ride or Die".

La trama corresponde aproximadamente a las tres partes anteriores, sólo que esta vez se intenta unir todo después.

El resultado es una película que, aparte de las secuencias de acción, a menudo resulta desigual durante sus casi dos horas de duración.

Como espectador, simplemente tienes que aceptar enormes lagunas en la lógica.

Por ejemplo, los dos protagonistas tienen casi vía libre en sus “investigaciones”, aunque en teoría podrían haber sido parte de las sospechas de maquinaciones corruptas de su difunto capitán.

También toma prestada una idea de la franquicia Fast and Furious.

Un antiguo antagonista de repente se convierte en un aliado y se confía implícitamente sin otra razón aparente que un vínculo familiar disfuncional.

Si estás dispuesto a pasar por alto las debilidades del guión, obtendrás el tipo de película que esperas, al menos en la segunda mitad.

Los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah pusieron mucho esfuerzo en la puesta en escena de la acción.

Los fans de la serie obtienen de sus predecesoras exactamente lo que ya estaban acostumbrados y la película sorprende incluso con una o dos ideas innovadoras en la producción.

Sin embargo, la acción a veces se filma de manera demasiado ambiciosa.

Las escenas en las que Will Smith y Martin Lawrence son vistos desde una perspectiva en primera persona y se lanzan armas a veces parecen más cómicas que geniales.

Además, ambos actores notan que ya no son los más jóvenes.

Video BAD BOYS: RIDE OR DIE – Official Trailer (HD)



No es una película de "Bad Boys" si los héroes no están luchando contra el sistema, que incluye en esta película a un posible futuro alcalde de Miami llamado Lockwood ( Ioan Gruffudd ), que es pareja romántica de la ex de Mike y la nueva capitana, Rita Secada (Paola Núñez).

También resulta que la hija del capitán Howard, Judy ( Rhea Seehorn ), es una mariscal estadounidense, y su hija Callie (Quinn Hemphill) se une a la acción en gran medida para ser otra eventual damisela en apuros.

Un elenco demasiado grande también incluye a Tasha Smith como Theresa, la esposa de Marcus (una adaptación de Theresa Randle ), el regreso de Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig , y un montón de cameos aleatorios, algunos de los cuales están inspirados, otros son nuevamente ecos. de cosas hechas mejor en películas anteriores.

La química entre Smith y Lawrence sigue siendo buena, que adolece de chistes que rara vez surten efecto.

En una secuencia al comienzo de la película, después de su ataque cardíaco, el personaje de Lawrence, Marcus Burnett, afirma que aún no ha llegado su momento y especula que por eso es inmortal.

Incluso, si esta frase puede ser cierta en la película, como espectador no puedes evitar preguntarte si ha llegado el momento de la franquicia Bad Boys .

Para ser justos, los directores Adil y Bilall saben cómo ofrecer algunas escenas de acción en las que su obsesión por la fotografía con drones se convierte en la verdadera estrella de la película.

Cada tiroteo presenta una vista de la acción con una cámara de drones que gira en círculos, girando alrededor de la habitación de una manera que le da a la película la mayor parte de su impulso.

Claro, parte de esto puede estar diseñado para ocultar que Smith y Lawrence no pueden lograr exactamente una coreografía al estilo de John Wick en este punto, pero hay una fluidez caótica en la acción que es la mayor fortaleza de la película.

Es llamativo y elegante y mantiene la mirada del espectador rebotando alrededor del encuadre para asimilarlo todo.

Una secuencia de helicóptero y un tiroteo final en una granja de caimanes son realmente divertidos, incluso cuando la trama y las motivaciones de los engranajes dentro de ellos hacen cada vez menos sentido a medida que avanza la película (sin importar la física que le da a Marcus la fuerza de Hulk en ese helicóptero), y Scipio merece algo de crédito por la forma en que lleva las escenas de acción con una intensidad de la que a menudo carece el resto de la película. Podría llevar fácilmente su propio 'Bad Boys Jr.'

El hecho de que la historia de fondo sea tan simple que podría haberse contado en un episodio de televisión de 45 minutos se perdonaría si el resto se implementara de manera correspondientemente conmovedora.

No se trata sólo de que la historia cliché siempre se tome el tiempo conscientemente para anunciar ciertos productos de la manera más llamativa posible; en cuanto algo realmente está en juego, se ve rápidamente interrumpida por momentos divertidos forzados.

Los dichos suenan similares a los de hace casi 30 años, solo que ahora los recitan dos hombres de entre 50 y 50 años que se supone que también se preocupan por las personas que están en peligro.

En el caso de escenas como la de la galería de arte, los chistes también se repiten con demasiada frecuencia como para resultar realmente divertidos. Las referencias a películas anteriores son una buena idea y las escenas de acción son interesantes e imaginativas. Pero estas últimas están tan borrosas que apenas se ve nada.

Bad Boys: Ride or Die alcanza su mejor momento cuando la historia explora sus aspectos serios, pero también es una película que nunca agota su potencial y sólo ofrece valor a los fans de los personajes gracias a la química de los dos protagonistas.

Después de todo, a los entusiastas de la acción se les ofrece entretenimiento alegre. Eso también vale algo.