Josell Hernández: de narrar lucha libre a graduarse de tres carreras, y va por la cuarta, mientras hace radio, cine y TV

Sus luchas y sus logros hasta llegar a convertirse en el hombre exitoso lo ha contado decenas de veces y “¿por qué no?”- se pregunta-, ¿por qué no gritarle al mundo que salió del lodo y gracias a su esfuerzo hoy es un hombre de éxitos, honorable y con una hermosa familia?

Atrás quedó la niñez cuando todos los días, a las 2:00 de la mañana, se levantaba de su camita “sándwich” para que su padre pudiera abrir la puerta de su pequeña vivienda, de unos 20 metros cuadrados, y éste saliera a trabajar al mercado del sector de Villas Agrícolas. Su progenitor salía de la casa y el pequeño Josell volvía a dormir hasta levantarse e ir a la escuela.

Josell Hernández era un niño procedente de una familia de escasos recursos, pero rico en grandes sueños y deseos de construir su propio destino, con ilusiones que día a día le quemaban el alma y que fue conquistando gracias a su esfuerzo y tenacidad.

Él contaba con el amor y apoyo de su familia, que solo tenía para alimentarlo y darle techo en su hogar, pero también contó con la buena formación en valores de sus padres.

Su camino ha estado marcado por el sacrificio y el combate con las adversidades desde que se inició como narrador de lucha libre, hasta armar su propio ring, pasar por el humor, la locución, la conducción y producción de televisión, trabajar en cine, lograr sus carreras como psicólogo clínico, comunicación social, productor de cine y terminado su cuarta carrera de derecho.

Video Asalto en Progreso | Tráiler Oficial



Su más reciente osadía fue la película “Asalto en Progreso” , proceso en el que tuvo que enfrentar varias demandas, la queja de familiares de reales protagonistas del asalto hasta pedir disculpas públicas luego que una fallida promoción de un ficticio asalto provocara la reacción alarmada de la población.

COMEDIA MUSICAL

“Asalto en Progreso” se estrenó con una excelente acogida del público en las salas de cines, pero para Josell ya es agua pasada. Ahora está enfocado en el rodaje de una biopic de un popular artista dominicano, historia que está seguro le encantará al público.

Se trata de una comedia musical, la primera de este género que se realizará en el país y que contará la historia de un artista dominicano. En el proyecto lleva ocho meses trabajando y ha escrito y grabado varias canciones.

“Estoy muy concentrado esta nueva película, el género de comedia musical que no es tan sencillo, estaremos haciendo un casting por los barrios y los pueblos con jóvenes que sepan cantar para que sea la gente del barrio que sepa cantar y actuar a el personaje en sus diferentes etapas”, adelantó, sin mencionar de quién se trata por tratarse de un proyecto en ciernes.

Video Trailer Perico Ripiao (2003)



El trabajo de Josell en el cine inicia en 2003 cuando fue contratado por Ángel Múñiz, para que fuera director de arte de la película “Perico ripiao”. Desde entonces ha participado en la producción, el mercadeo y co producción de unas diez películas como “Ladrones a domicilio”, “A tu lado”, “Caribe Mix”, “Juego de hombres”, “El fantasma de mi novia” y “Super bomberos”, entre otras.

vive sin miedo

Estudiado o con su conocimiento innato, Josell no le tiene miedo a nada. Incluso, ni siquiera a quedarse inmovilizado.

“Yo vivo haciendo cosas, voy cambiando. Cuando decido hacer algo es porque me nace de dentro, y me dispongo y las hago bien. Soy quien decora mi casa porque tengo esa vena artística. Siempre estoy en continuo movimiento”, aseguró en su visita a LISTÍN DIARIO.

Con 43 años de edad ha hecho mucho y ha acumulado un montón de experiencias que lo han convertido en un ser humano muy sabio.

¿Qué pasa si la vida te detiene, si te da un golpe inesperado, ya sea por enfermedad o por alguna razón económica? ¿Siente temor si un día te detienes?, se le pregunta. Su respuesta es contundente: “No tengo miedo a detenerme porque soy un hombre de fe y Dios tiene predestinada la vida de cada quien”.

Ante una pregunta Josell desempolva un momento difícil de su vida y fue el nacimiento de su primera hija Josanny, que nació prematura de seis meses y una libra y media de peso.

Su esposa presentó una seria complicación de salud y fue de emergencia a una clínica privada. Allí nació la niña y estuvo 45 días en incubadora.

En ese momento Josell estaba desempleado, acaba de ser cancelado de Supercanal, en donde fungía como encargado de programación.

“Yo estaba bien económicamente, ganaba buen dinero, pero al momento de mi esposa dar a luz ya no tenía trabajo y ya no tenía seguro médico, y tuve que vender todo para poder costear la cuenta de la clínica, y aun así nunca me detuve, seguí haciendo cosas”, recuerda.

La pasión por la comunicación le nace desde la edad de seis años cuando en la iglesia evangélica predicaba los cultos y en la radio, cantaba, tocaba la batería, actuaba.

Al entrar a la escuela continuó por el mismo camino presentaba todos los actos artísticos de la escuela. Contaba con unos diez o 12 años y nunca le tuvo temor a hablar o a expresar sus sentimientos.

Aprendió a continuar, a no detenerse en la vida. Dice que en donde encuentra un techo no se detiene y salta en busca de nuevo proyectos y así ha pasado desde cuando siendo adolescente se atrevió a narrar lucha libre, del gran Jack Veneno, y a comprar un ring para producir su propia lucha.

Video Josell Hernández animando el club de los Tigres del Licey.



También desarrolló la intuición de ver oportunidades en donde nadie las veía, como le pasó el día que conoció al comediante Andrés Serrano, conocido como El Boricua, a quien un día vio en su barrio y se le acercó para expresarle que quería ser comediante.

Es El Boricua que lo lleva a Color Visión a mirar y convertirse en el adolescente que hace “los mandados” de las figuras.

Ha sido comunicador en programas populares de radio y televisión como "El Show del Mediodía", "Qtv" y ahora en "El Mismo Golpe" con Jochy Santos por la emisora Zol 106.5 FM.

Sus pasos se fueron transformando en coyunturas que lo llevan a la radio, como locutor, a la conducción de televisión, animación de eventos, en 2022 se ganó el cariño del pueblo dominicano, en especial de la fanaticada del béisbol, debido a su trabajo como animador de los Tigres del Licey, demostrando un talento extraordinario para la animación.