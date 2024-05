"El planeta de los simios" no ha logrado demostrar por qué la nueva trilogía

Han pasado 300 años desde que el chimpancé César creó un mundo nuevo para los simios avanzados. Han pasado muchas cosas desde entonces, el pueblo que alguna vez fue dominante ha desaparecido en gran medida, los pocos supervivientes viven escondidos como salvajes.

Para la chimpancé Noa, no son más que elementos atemorizantes.

Por lo tanto, su clan está más interesado en las águilas, en incubarlas y entrenarlas para la caza.

Sin embargo, esta existencia pacífica llega a su fin cuando el ejército de Proximus Caesar, que lleva un tiempo capturando a otros clanes de simios, invade.

Su objetivo: construir su propio reino. Cuando el pueblo de Noa también es incendiado, él logra escapar.

Junto con el orangután Raka y la mujer humana Nova (Freya Allan ), emprende un viaje para liberar a sus seres queridos del cautiverio.

La serie "Planet of the Apes" en realidad terminó con un renacimiento en 2017.

Como las películas fueron rentables y los grandes estudios ahora pueden agradecer cada éxito, lo intentaron de nuevo con una secuela.

"New Kingdom" no sigue directamente los acontecimientos de la trilogía.

Debido al enorme salto temporal de 300 años, no queda ninguna de las figuras antiguas.

En cambio, se presenta un nuevo héroe que tiene que lidiar con desafíos similares y otros completamente diferentes.

César, a quien anteriormente hemos seguido en varias aventuras, ahora es sólo un recuerdo lejano.

Ese es el aspecto más interesante de la película. ¿Qué queda de los hechos? ¿Cómo tratan los otros monos al famoso ancestro? Planet of the Apes: New Kingdom da diferentes respuestas a esto.

Si bien al Clan Águila no le importan las leyendas, Raka intenta defender y transmitir las enseñanzas del líder, incluso si no comprende completamente de qué se tratan.

A Próximo César, en alemán “el próximo César”, ni siquiera le importa lo que realmente sucedió en aquel entonces.

Sólo usa el nombre para su propia agenda y búsqueda de poder.

Los paralelismos con las religiones son inconfundibles; la película utiliza el escenario de la ciencia ficción para abordar y criticar aspectos terrenales y sociales más actuales.

Desgraciadamente, el guionista Josh Friedman aborda el tema a medias.

En cambio, la mayoría de sus historias se limitan a los monos buenos luchando contra los monos malos. Esto está impresionantemente organizado.

Visualmente no se puede criticar demasiado la película.

Especialmente los escenarios son impresionantes: cuando los monos se mueven por la civilización perdida, vemos telescopios y antenas parabólicas, barcos y rascacielos, todo eso nos impresiona.

También encaja muy bien con el contenido, que trata sobre la competencia entre el hombre y la naturaleza, entre el ayer y el hoy. Y la pregunta: ¿El conocimiento del pasado contiene la clave del futuro?

Planet of the Apes: New Kingdom marca un punto de inflexión en la franquicia no sólo por su salida de César: esta vez, el personaje principal Noa, interpretado por Owen Teague, es un primate adolescente que lucha por encontrar un lugar en medio de su clan Centro de la acción.

Por lo tanto, New Kingdom a veces parece una típica película sobre la adolescencia, sólo que en el cosmos primate, incluido el primer amor, las pruebas de coraje y la exploración constante de los propios límites.

Especialmente cuando Noa se enfrenta a situaciones que van más allá de sus horizontes intelectuales, resulta a menudo maravillosamente encantador.

El descubrimiento del mundo a través de los ojos del joven chimpancé también tiene sus consecuencias:

Especialmente en comparación con las películas anteriores, muchas cosas de repente parecen más pequeñas y menos importantes, incluso cuando se trata de un autócrata hambriento de poder que quiere usurpar el conocimiento de la humanidad.

Carece de la gravedad existencial que caracterizó a la trilogía "El planeta de los simios".

Además, Owen Teague como Noa no logra llenar el papel, ciertamente enorme, de Andy Serkis (cuya interpretación de captura de movimiento en las películas de "El planeta de los simios" incluso hizo que las voces fueran cada vez más fuertes después de una nominación al Oscar).

Definitivamente tiene potencial. Especialmente el final, que ofrece un adelanto de los próximos acontecimientos, despierta la curiosidad por las próximas partes previstas.

Aquí no hay mucho más que eso. En realidad, Planet of the Apes: New Kingdom es poco más que una exposición.

Una exposición bastante larga: con unos 140 minutos, la aventura ya es muy generosa para el contenido bastante escaso.

En algunos lugares la película es emocionante, en otros no tanto. Se prolonga de vez en cuando.

Hasta ahora, la nueva trilogía no ha logrado demostrar por qué existe, aparte del aspecto económico.

El comienzo no está mal, siempre y cuando puedas emborracharte con las imágenes.

No deberías esperar más que eso, ni en términos de trama, historia o personajes. Esto ya no es útil.