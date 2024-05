Whoopi Goldberg dice que dejó la cocaína porque no quería morir

Whoopi Goldberg ha publicado este 7 de mayo su libro de memorias "Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me" (Fragmentos: mi madre, mi hermano y yo), donde la actriz se sinceró sobre sus adicciones y lo habitual que son las sustancias prohibidas en el mundo del cine.

Goldberg explicó que había ido a rehabilitación antes antes de ser famosa, pero en Hollywood redefinieron el significado de "uso recreativo de drogas" en la década de los 80.

"Me invitaban a fiestas en las que me recibían con un bol lleno de metacualona. Podía elegir lo que quisiera. Había hileras de cocaína sobre las mesas y en las encimeras de los baños, a la vista de cualquiera", cuenta.

La ganadora de EGOT agregó que todos participaban sin ninguna preocupación, ya que la policía nunca iba allanar la casa de un "gran productor o actor".

También reveló que se mantuvo durante un año trabajando sin problema, sin que nadie se enterará de su consumo, pero después sintió que la cocaína estaba "empezó a patearle el trasero" porque veía alucinaciones, como criaturas extrañas debajo de su cama.

"Así que no me levanté de la cama durante veinticuatro horas", dice.

Finalmente, la protagonista de "Cambio de hábito" admitió que vivió un "momento de bofetada" cuando una ama de llaves de un hotel la encontró con la cara manchado de cocaína, por lo que inició un proceso para dejarla de manera definitiva.

"Sabía que tendría que cambiar a mis amigos y rechazar invitaciones, pero podía hacerlo. No quería morir", confiesa.