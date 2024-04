Productora de cine hace fuerte comentario sobre Sydney Sweeney: "No es bonita, no puede actuar"

La productora de Hollywood Carol Baum criticó la actuación de Sydney Sweeney en su película romántica "Anyone But You", que se estrenó en diciembre y que consideró "imposible de ver".

"Vi esta película que no se podía ver; lo siento por las personas que aman esta película, una comedia romántica en la que se odian unos a otros", expresó Carol.

Durante un evento donde fue proyectada la película que produjo en 1988, "Dead Ringers", Carol reveló que pidió a sus estudiantes de la University of Southern California que le explicaran "lo interesante de esta chica. Ella no puede actuar y tampoco es bonita. ¿Por qué causa tanto revuelo?".

En ese sentido, Carol atribuyó su elección a que algunos directores prefieren actrices populares para que las producciones logren una mayor notoriedad, por lo que ella tampoco descartaría trabajar con la joven de 26 años.

"Es una pregunta muy difícil de responder porque todos queremos hacer la película y ¿quién se aleja de la luz verde? Nadie que yo conozca. Tu trabajo es conseguir la película", continuó.

Por su lado, Sydney, quien fue nominada al Emmy por sus papeles en "Euphoria" y "The White Lotus", respondió al comentario a través de su representante.

"Qué triste que una mujer en la posición de compartir su experiencia y conocimientos elige en lugar de atacar a otra mujer", dijo el representante.