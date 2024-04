Muere a los 97 años Barbara Rush, actriz que coprotagonizó con Frank Sinatra y Paul Newman

Barbara Rush, una popular actriz de las décadas de 1950 y 1960 que coprotagonizó con Frank Sinatra, Paul Newman y otros destacados actores del cine y luego tuvo una próspera carrera televisiva, falleció. Ella tenía 97 años.

La muerte de Rush fue anunciada por su hija, la reportera de Fox News Claudia Cowan, quien publicó en Instagram que su madre murió el domingo de Pascua. Detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato.

Cowan elogió a su madre como "una de las últimas de la "vieja realeza de Hollywood" y se llamó a sí misma la "mayor admiradora" de su madre.

Visto en una obra de teatro en el Pasadena Playhouse, Rush consiguió un contrato en Paramount Studios en 1950 e hizo su debut cinematográfico ese mismo año con un pequeño papel en "The Goldbergs", basada en la serie de radio y televisión del mismo nombre.

Sin embargo, poco después dejaría Paramount y se iría a trabajar para Universal International y más tarde para 20th Century Fox.

"Paramount no estaba preparada para desarrollar nuevos talentos", recordó en 1954. "Cada vez que aparecía un buen papel, intentaban tomar prestada a Elizabeth Taylor".

Rush apareció en una amplia gama de películas. Protagonizó junto a Rock Hudson "Captain Lightfoot" y la aclamada nueva versión de "Magnificent Obsession" de Douglas Sirk, Audie Murphy en "World in My Corner" y Richard Carlson en el clásico de ciencia ficción en 3-D "It Came From Outer Space". ” por lo que recibió un Globo de Oro a la actriz revelación más prometedora.

Otros créditos cinematográficos incluyeron el clásico de Nicholas Ray “Bigger Than Life”; “The Young Lions”, con Marlon Brando, Dean Martin y Montgomery Clift y “The Young Philadelphians” con Newman. Hizo dos películas con Sinatra, “Come Blow Your Horn” y la parodia de Rat Pack “Robin and the Seven Hoods”, en la que también participaron Martin y Sammy Davis Jr.

Rush, que había aparecido como invitada en televisión durante años, recordó haber hecho la transición por completo cuando se acercaba a la mediana edad.

“Había este terrible desierto del Sahara entre los 40 y los 60 años, cuando pasabas de ingenua a anciana”, comentó en 1962. “O no trabajabas o fingías que tenías 20 años”.

En cambio, Rush asumió papeles en series como “Peyton Place”, “All My Children”, “The New Dick Van Dyke Show” y “7th Heaven”.

"Soy uno de esos tipos de personas que actúan en el momento en que abres la puerta del refrigerador y se enciende la luz", bromeó en una entrevista de 1997.

Su primera obra fue la versión de gira de “Forty Carats”, una comedia que había sido un éxito en Nueva York. El director, Abe Burrows, la ayudó con la actuación cómica.

“Al principio fue muy, muy difícil para mí aprender a sincronizar, especialmente el negocio de esperar una risa”, comentó en 1970. Pero aprendió, y el espectáculo duró un año en Chicago y meses más de gira.

Luego apareció en giras como “Same Time, Next Year”, “Father's Day”, “Steel Magnolias” y su exposición individual, “A Woman of Independent Means”.

Nacida en Denver, Rush pasó sus primeros 10 años moviéndose mientras su padre, un abogado de una empresa minera, era asignado de ciudad en ciudad. La familia finalmente se instaló en Santa Bárbara, California, donde la joven Bárbara interpretó a una dríada mítica en una obra escolar y se enamoró de la actuación.

Rush estuvo casado y divorciado tres veces: con la estrella de cine Jeffrey Hunter, el ejecutivo de publicidad de Hollywood Warren Cowan y el escultor James Gruzalski.