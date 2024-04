"Capitán Avispa" se estrena en premier en concurrido evento encabezado por Juan Luis Guerra

"Capitán Avispa", el sueño cinematográfico de Juan Luis Guerra, ya fue compartido a un numeroso grupo de invitados que la noche del lunes la vieron en su premier.

Además de Juan Luis y su hijo Jean Guerra, en el evento estuvieron los extranjeros Luis Fonsi, Joy Huerta, Juanes y Karen Martínez, y del país Adalgisa Pantaleón y José Guillermo Cortínes, quienes pusieron sus voces a los dibujs animados.

En momentos que el mundo convulsiona el cantautor dominicano busca sembrar los valores del amor, la valentía y el de no mentir con la trama de la película animada “Capitán Avispa”.

El astro de la música, que se estrena como productor cinematográfico, definió a “Capitán Avispa” como un personaje hermoso, con un eslogan que trae un fuerte mensaje “¡Fuerte y valiente nunca miente!”. “Queremos dejarle ese valor a los niños, sobre todo el amor, el amor que reina en la película, el amor del padre para el hijo, que es un amor que todo lo perdona y todo lo puede. Es un mensaje hermoso y es lo que quiero que quede dentro de los corazones de quienes vean la película”, así se refirió Juan Luis a la cinta.

La premier fue en la noche, pero en la mañana del lunes Guerra y parte del elenco compartieron con representantes de la prensa nacional e internacional algunas especificaciones del filme, que se estrenará al público este jueves en las salas de cine de Caribbean Cinemas.

Entre estos pormenores Juan Luis recordó que al momento de darle forma a la idea, que nació inspirada en la canción “Las Avispas” recurrió a su niñez, cuando se detenía frente al televisor a disfrutar de los dibujos animados “Pedro Picapiedra”, “Huckleberry Hound” y “Birdman”, de este último confesó que se inspiró para hacer el grito de su protagonista.

La cinta trae una banda sonora, creada por él, en donde se escuchan muchas de sus canciones y se estrenan nuevos temas, tiene un total de 41 canciones.

El proceso de creatividad de los personajes fueron naciendo, pensado para que sus amigos le dieran vida con sus voces como la de “Capitán Avispa” que cuenta con la voz de Luis Fonsi, Joy Huerta es “Honey Bee”, Juanes hace la voz del “Sargento Picadura” y su esposa Karen Martínez a “Ximena Colmena” y otros.

Con los nombres de los villanos “Máximo” y “Mínimo”, Juan Luis no tenía conocimiento que eran los nombres reales de dos de los hijos del merenguero Toño Rosario, por lo que agradeció a Toño, ya que aseguró mejores nombres no podía escoger para sus personajes.

Con el estreno de esta cinta el cine dominicano toma una nueva dimensión.

En estos momentos, con el trabajo listo para estrenar, Juan Luis dijo estar feliz y muy relajado, por ahora, no tiene en planes trabajar en un proyecto similar, debido a lo estresante que resultó dar a luz este trabajo y los años que le tomó madurar la idea y concluir la producción.

El artista que se ha caracterizado por ser muy meticuloso con su trabajo explicó que hacer una película no es grabar un CD el cual se toma tres o dos meses, es un trabajo muy complicado, sobre todo cuando se trata de una película animada. “Yo no sabía cómo se hacía una película animada, no sabía que era tan complicado, no sabía que las voces se grababan primero”, explicó.

Juan Luis aprovechó y compartió el consejo que le dio Alejandro Sanz al sugerirle que los cds no se concluyen si no que se dejan, porque los artistas, cuando son perfeccionistas siempre le encuentran algún detalle que arreglar, lo mismo sucedió con la película que el aconsejaron que “las películas se dejan vivir”, y así dar el trabajo por terminado.

Los personajes

Hacer la voz de un personaje implica inmiscuirse en la vida de la caricatura. La artista mexicana Joy Huerta, quien hace la voz de “Hoeny Bee” reveló cómo volvió a reencontrarse con su niña interior. “Creo que no solo me puedo identificar yo, se va a identificar toda la gente porque es esta manera de ver la vida con muchísima inocencia, con esperanza, sobre todo, tener una figura en la que cree, que sabe que la va a poder salvar, en este caso Capitán Avispa”, expuso Joy.

A Luis Fonsi “Capitán Avispa” también lo transportó a su niñez, pues recordó que todos los niños siempre han soñado con ser un superhéroe. “Yo veo mucho de él en mí, en el sentido que estamos frente a un personaje divertido, alegre, hasta cierto punto bromista, porque en plena batalla dice sus chistecitos por ahí, pero a la hora de la verdad tiene su norte y sus valores bien puestos, porque lo que quiere es luchar por el bien”.

En el encuentro Luis Fonsi, también mostró su gran emoción de ser parte de este proyecto del cine dominicano, que tiene como sello de calidad la profesionalidad de Juan Luis Guerra. Fonsi dijo que desde niño también soñó con ser un superhéroe.

“Para mí darle la voz a Capitán Avispa, un personaje alegre y travieso, con su eslogan fuerte y valiente nunca miente, fue un gran reto, me lo gocé mucho, agradezco a Memo (José Guillermo) que me ayudó muchísimo, pues en ese momento no habían imágenes, estuvimos en un estudio tratando de imaginar lo que está sintiendo en ese momento Capitán Avispa”, expuso Fonsi ante los medios de comunicación.

Mientras que la mexicana Joy Huerta, quien le da vida con su voz a “Honey B”, destacó que siempre quiso hacer un personaje en una cinta animada, así que no dudó en darle el sí a Juan Luis Guerra cuando fue contactada. Lo propio sucedió con Karen Martínez, quien destacó que es la primera vez que trabaja haciendo la voz en una cinta animada, en esta oportunidad trabajando junto a su esposo el artista colombiano Juanes.

De igual manera José Guillermo Cortínez, quien tiene una vasta experiencia en la actuación y doblaje de personaje, también hizo la función de coaching a los demás artistas que hacen las voces en la cinta.

Para Adalgisa resultó muy gracioso y dijo llenarle de felicidad que el personaje que interpreta “La reina Ada” lleva su nombre, una mujer noble que defiende su reino.