Estas son las producciones nominadas en la XI edición de Premios Platino

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda Dominicana), institución representante de los Premios Platino en el país, presentó este jueves el listado de las producciones audiovisuales nominadas en la XI edición de los Premios Platino Xcaret, que serán celebrados este próximo 20 de abril en el Teatro Gran Tlachco en Riviera Minaya de México.

Con 7 nominaciones, el largometraje La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona, Netflix; Misión de audaces) es la producción finalista con mayor número de candidaturas en esta edición, seguida por la cinta Cerrar los ojos (Víctor Erice, La mirada del adiós A.I.E; Tandem films, S.L; Nautilus films, S.L.; Pecado films, S.L.; Pampa films S.A) y El Conde (Pablo Larraín, Fábula), con 6 nominaciones.

Así mismo, otros largometrajes nominados son La memoria infinita y Robot dreams en la última edición de los premios Óscar, demostrando el notable calado del audiovisual iberoamericano y su creciente reconocimiento a nivel mundial.

Estas producciones competirán por el mayor galardón del audiovisual en castellano y portugués con lo más granado del cine y las series iberoamericanas. Esta gala, accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV.

Entre el total de las 44 obras nominadas, figuran producciones argentinas, chilenas, costarricenses, cubanas, ecuatorianas, españolas, mexicanas, peruanas, portuguesas, puertorriqueñas y venezolanas, que muestran la diversidad de ópticas y relatos que convierten a la iberoamericana en una de las industrias con mayor fuerza creativa y capacidad de crecimiento en la actualidad.

Como en las anteriores ediciones, el Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción premiará al mejor largometraje iberoamericano del año, categoría a la que en esta edición concurren Cerrar los ojos (Víctor Erice, España, Argentina, La Mirada Del Adiós A.I.E; Tandem Films, S.L; Nautilus Films, S.L.; Pecado Films, S.L.; Pampa Films S.A), La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona, España, Netflix; Misión de audaces), Los delincuentes (Rodrigo Moreno, Argentina, Brasil, Chile, Luxemburgo, Wanka Cine; Les Films Fauves; Rizoma; Sancho&Punta; Jirafa; Rizoma Srl; Jaque Content) y Tótem (Lila Avilés, México, Dinamarca, Francia, Limerencia Films; Laterna; Paloma Productions; Alpha Violet Production).

De la misma manera, al premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana optan Barrabrava (Argentina, Uruguay, Red Fish; Cimarrón Cine; Amazon Studios), El cuerpo en llamas (España, Arcadia Motion Pictures; Netflix), la segunda temporada de Iosi, El espía arrepentido (Argentina, Oficina Burman; Amazon Studios) y la ficción histórica Los mil días de Allende (Chile, España, Argentina, Parox S.A.; Mediterráneo Media; Aleph Cine).

En las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina Damián Alcázar (El caso Monroy, Perú), David Verdaguer (Saben Aquell, España), Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve, España), Jaime Vadell (El Conde, Chile) y Marcelo Subiotto (Puan, Argentina). En su contraparte femenina, las finalistas al galardón son Carolina Yuste (Saben Aquell, España), Dolores Fonzi (Blondi, Argentina), Laia Costa (Un amor, España), Lola Amores (La mujer salvaje, Cuba) y Malena Alterio (Que nadie duerma, España). Asimismo, el reconocimiento a Mejor interpretación femenina de reparto, cuenta con las nominaciones de Alejandra Flechner (Puan, Argentina), Ana Torrent (Cerrar los ojos, España), Ane Gabarain (20.000 especies de abejas, España) y Antonia Zegers (El Conde, Chile); mientras que el trofeo la Mejor interpretación masculina de reparto podrá ser alzado por Jose Coronado (Cerrar los ojos, España), Leonardo Sbaraglia (Puan, Argentina), Luis Bermejo (Un amor, España) o Matías Recalt (La sociedad de la nieve, España).

Los finalistas a los galardones interpretativos en categorías televisivas son: Alfredo Castro (Los mil días de Allende, Chile), Gustavo Bassani (Iosi, El Espía Arrepentido T2, Argentina), Javier Cámara (Rapa T2, España) y Santiago Korovsky (División Palermo, Argentina), en Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie y Aline Küppenheim (Los mil días de Allende, Chile), Lola Dueñas (La Mesías, España), Micaela Riera (El amor después del amor, Argentina) y Úrsula Corberó (El cuerpo en llamas, España) en su equivalente femenina. Aspiran a la Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie Carmen Machi (La Mesías, España), Minerva Casero (Iosi, El Espía Arrepentido T2, Argentina), Najwa Nimri (30 Monedas T2, España) y Pilar Gamboa (División Palermo, Argentina); mientras que Andy Chango (El amor después del amor, Argentina), Daniel Hendler (División Palermo, Argentina), Emiliano Zurita (La cabeza de Joaquín Murrieta, México) y Manolo Solo (30 Monedas T2, España) son los nominados a Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie.

Dos directoras y dos directores son los nominados al Platino a Mejor dirección: Isabel Coixet por Un amor (España, Monte Glauco Aie; Buenapinta Media; Perdición Films), Juan Antonio Bayona por La sociedad de la nieve (España, Netflix; Misión de audaces), Lila Avilés por Tótem (México, Dinamarca, Francia, Limerencia Films; Laterna; Paloma Productions; Alpha Violet Production) y Pablo Larraín por El Conde (Chile, Fábula). De entre los creadores de miniserie o teleserie, aspiran al PLATINO Álex de la Iglesia por 30 Monedas T2 (España, HBO Nordic AB), Daniel Burman por Iosi, El espía arrepentido T2 (Argentina, Oficina Burman; Amazon Studios), Juan Pablo Kolodziej por El amor después del amor (Argentina, Mandarina Contenidos) y Santiago Korovsky por División Palermo (Argentina, KS Films).

Entre otros reconocimientos, hasta alcanzar las 23 estatuillas y un Platino de Honor este año entregado a la actriz argentina Cecilia Roth, también destacan el premio a Mejor Película Documental, al que aspiran El Juicio (Ulises De La Orden , Argentina, Italia, Francia, Noruega, PS Cine, Les Films D’ici, Dag Hoel, La Sarraz, Alessandro Borrelli, Platino Torino), La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite (Moisés Salama, España, Estela Producciones Cinematográficas, S.L.; Mocosbi Films, S.L.; Sociedad Mercantil Corporación De Rtve, S.A.U.), La Memoria Infinita (Maite Alberdi, Chile, Micromundo Producciones, Fábula) y Una Jauría Llamada Ernesto (Everardo González, México, Suiza, Francia, N+ Docs); el PLATINO a Mejor Película de Animación, al que concurren Dispararon al pianista (Fernando Trueba y Javier Mariscal, España, Francia, Países Bajos, Portugal, Perú, They Shot The Piano Player, AIE; Fernando Trueba Pc, Sa; Julián, Piker & Fermín, Sl; Les Films D’ici Méditerranée; Submarine Animation B.V; Animanostra Cam, Lda; Producciones Tondero, Sac), El sueño de la sultana (Isabel Herguera, España, Alemania, Sultana Films S.L.; El Gatoverde Producciones S.L.; Abano Producións S.L; Uniko Estudio Creativo; Fabian & Fred Gmbh), Home is somewhere else (Jorge Villalobos, Carlos Hagerman, México, EEUU, Brinca Taller De Animacion; Shine Global), Nayola (José Miguel Ribeiro, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Francia, Filmes Da Praça Unipessoal Lda; S.O.I.L; Il Luster; Jpl Films; Luna Blue Fil) y Robot dreams (Pablo Berger, España, Francia, Arcadia Motion Pictures; Lokiz Films, Aie; Noodles Production; Les Films Du Worso); o el reconocimiento a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, al que concurren 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola, España, Especies De Abejas, A.I.E ; Gariza Films, S.L; Inicia Films S.L.), Blondi (Dolores Fonzi, Argentina, EEUU, España, La Unión De Los Ríos; Setembro Cine; Gran Vía Producciones), La pecera (Glorimar Marrero, Puerto Rico, España, Solita Films; Auna Producciones; La Canica Films), Los colonos (Felipe Gálvez, Chile, Taiwán, Argentina, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Alemania, EEUU), Simón (Diego Vicentini, Venezuela, EEUU, Simón The Film, LLC) y Tengo sueños eléctricos (Valentina Maurel, Costa Rica, Bélgica, Francia, Wrong Men North; Geko Films; Tres Tigres Films).

Sobre los Premios Platino

Los Premios Platino son promovidos por Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con Fipca (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como Iberia, LaLiga, Icaa, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE; y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio Platino de Honor.

Sobre Egeda Dominicana

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda Dominicana) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual; en la representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.