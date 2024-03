Christina Applegate revela que tiene 30 lesiones en el cerebro, debido a la esclerosis múltiple

Christina Applegate, la actriz que interpretó a Kelly Bundy en la serie de 1987 "Casados con hijos", se sinceró sobre los retos que ha enfrentado desde su diagnostico de esclerosis múltiple en 2021.

Applegate, de 52 años, reveló en el podcast "Armchair Expert" de Dax Shepard que tiene 30 lesiones en el cerebro, la más grande de ellas ubicada detrás de su ojo derecho.

Sobre el dolor que le provoca, afirmó que es "lo peor que me ha pasado en toda mi vida. Lo odio muchísimo y estoy muy enojada por eso".

La artista estadounidense aclaró que su visión no ha sufrido daños, sin embargo, su movilidad sí se ha visto afectada.

"Mi mano comienza a hacer cosas muy raras y luego, a veces, tengo una sensación como de convulsiones en el cerebro", continuó.

Applegate entiende que no fue suficientemente honesta cuando padeció cáncer en 2008, por lo que pretende actuar diferente en esta ocasión.

"Todo lo que decía entonces era una maldita mentira... porque era yo misma, pero tratando de convencerme de algo, y creo que eso no le sirvió a nadie de nada... Ojalá hubiera contando eso", puntualizó.

"No me gustaban mis pechos. Todavía no me gustan mis pechos. Es horrible", dijo refiriéndose a la doble mastectomía a la que fue sometida.

Se recuerda que Christina Applegate apareció con un bastón y lloró de emoción en la pasada entrega de los Emmy 2023, celebrada a principio de este año.

Applegate tenía una nominación en la categoría Mejor Actriz de Comedia por la serie "Muertos para mí", que ganó Quinta Brunson.