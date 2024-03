Anne Hathaway dice que le costó conseguir trabajo después de ganar un Oscar en 2013

Anne Hathaway dijo que no fue fácil conseguir trabajo después de ganar en 2013 su estatuilla de los Oscar en la categoría Actriz de Reparto por su papel en "Los Miserables", hasta que el director Christopher Nolan le ofreció participar en el éxito de 2014 "Interstellar".

La actriz recordó en una entrevista para Vanity Fair la ola de ataques en su contra que se fue acumulando por años, remontándose al 2011 cuando fue conductora de la ceremonia del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y que creció significativamente luego de su discurso como ganadora, por el que la consideraron demasiado sincera e "irritante". Incluso llegando a convertirse en un movimiento, conocido como "Hathahate", una combinación entre su apellido y la palabra odio en inglés.

"Mucha gente no me daba papeles porque les preocupaba lo tóxica que se había vuelto mi identidad en Internet. Christopher Nolan fue como un ángel, ya que nada de eso le importó y me dio uno de los papeles más bonitos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado", afirmó Anne.

Y añadió: "No sé si él sabía que me estaba apoyando en ese momento, pero tuvo ese efecto. Mi carrera no perdió impulso como podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado".

De la perturbadora etapa, la protagonista de "Guerra de novias" aprendió a seguir siendo audaz y autentica, aún recibiendo el odio del público.