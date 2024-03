La modelo Christie Brinkley cuenta su experiencia con el cáncer de piel

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Christie Brinkley contó que padeció cáncer de piel en una publicación donde compartió imágenes tras la cirugía a la que fue sometida para quitar un lunar.

"La buena noticia para mí es que detectamos temprano el carcinoma de células basales. Y tuve grandes doctores que me quitaron el cáncer y me cosieron a la perfección como un Dior de alta costura", dijo al inicio de su comunicado.

La también actriz advirtió a sus seguidores que este tipo de enfermedad se puede prevenir con el uso del protector solar.

En ese sentido, explicó que al acompañar a una de sus hijas a un chequeo médico fue que le preguntó al doctor si podía mirarle el "pequeño punto" que tenía en su cara.

"El médico observaba cada una de sus pecas con una lupa. Y no era mi cita, así que no iba a decir nada, pero al final le pregunté si me podía mirar a mí un pequeño punto que podía notar cuando me aplicaba mi base [de maquillaje]", continuó.

"Le echó un vistazo y lo supo de inmediato. ¡Y necesitaba una biopsia y me la hizo en ese mismo momento!", finalizó.