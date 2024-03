Conductor se declara culpable de un cargo reducido en el accidente que mató al actor Treat Williams

Un hombre de Vermont se declaró el viernes culpable de un cargo reducido de conducción negligente por el accidente de junio que mató al actor Treat Williams.

Ryan Koss, de 35 años, quien conocía a Williams, recibió una sentencia diferida de un año y, como parte de su libertad condicional, se le revocará su licencia de conducir durante un año y debe completar un programa de justicia restaurativa comunitaria por el cargo de delito menor.

Koss estaba girando a la izquierda en un estacionamiento en un SUV Honda el 12 de junio cuando chocó con la motocicleta de Williams que se acercaba en Dorset, dijo la policía. Williams, de 71 años, del Manchester Center, que llevaba un casco, sufrió lesiones críticas y fue transportado por aire al Albany Medical Center en Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto, dijo la policía.

Después del accidente, Koss llamó a la esposa de Williams para decirle lo que había pasado, dijo la fiscal del estado del condado de Bennington, Erica Marthage, quien dijo que Koss desde el principio ha asumido la responsabilidad del accidente.

En la emotiva audiencia del viernes, Koss se disculpó y ofreció condolencias a la familia y los fans de Williams. El director creativo del Festival de Teatro de Dorset en Vermont conoció a Williams durante años como miembro de la comunidad unida, así como un compañero miembro del teatro, y lo consideraba un amigo.

"Estoy aquí para disculparme y asumir la responsabilidad de este trágico accidente", dijo al tribunal.

El hijo de Williams, Gill, de 32 años, llevaba la chaqueta de su padre y habló directamente con Koss, a quien había conocido antes del accidente. La familia no quería presentar cargos ni hacer que Koss fuera a la cárcel, dijo.

"Te perdono, y espero que te perdones a ti mismo", dijo. Pero también añadió: "Realmente desearía que no hubieras matado a mi padre. Realmente tenía que decir eso".

Gill Williams dijo que su padre era "todo" para su familia y una persona extraordinaria que vivió la vida al máximo, y ahora es difícil averiguar cómo seguir adelante.

Su padre le había dado la motocicleta el día antes del accidente, y él era "la persona más segura del mundo", dijo Gill Williams.

"Es muy difícil que esto suceda en base a la negligencia de alguien", dijo, instando a la gente a que se tome la conducción mucho más en serio y a tener cuidado con las motocicletas.Las declaraciones de la esposa de Williams, Pam, y su hija, que no asistieron a la audiencia de la corte, se leyeron en voz alta.

Pam Williams dijo en su declaración que fue un trágico accidente y que espera que Koss pueda perdonarse a sí mismo.

"Nuestras vidas nunca serán las mismas, nuestra familia ha sido destrozada y hay un enorme agujero que no se puede llenar", escribió Pam Williams en su declaración.

La hija Ellie Williams escribió en su declaración que estaba demasiado enojada y herida en este momento para perdonar a Koss, pero espera que lo haga en el futuro.

"Nunca volveré a sentir el abrazo de mi padre; ser capaz de obtener su consejo de nuevo, presentarlo a mi futuro esposo, hacer que me acompañe por el pasillo, presentarle a mis bebés y hacer que llore cuando le nombre a mi primer hijo", dijo la defensora de una víctima al leer su declaración.

Originalmente, Koss se declaró inocente de un cargo de delito grave de operación negligente con la muerte resultante. Si hubiera sido condenado por ese cargo, podría haber sido condenado a hasta 15 años de prisión.

La carrera de casi 50 años de Richard Treat Williams incluyó papeles protagonistas en la serie de televisión "Everwood" y la película "Hair". Apareció en más de 120 papeles en televisión y cine, incluidas las películas "The Eagle Has Landed", "Prince of the City" y "Once Upon a Time in America".