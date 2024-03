Zac Efron y John Cena forjan una amistad inesperada en la película 'Ricky Stanicky'

Tras protagonizar el drama de lucha libre 'The Iron Claw', Zac Efron vuelve a adentrarse a la comedia en la película 'Ricky Stanicky', una historia junto a John Cena de "una amistad que no sabían que necesitaban".

La comedia que se estrena este jueves por Prime Video sigue la historia de Dean (Efron), Wes (Jermaine Fowler) y JT (Andrew Santino), tres niños que tras meterse en problemas una noche de Halloween inventan a Ricky Stanicky, un niño más al que culparán de sus travesuras.

A partir de entonces el amigo imaginario se convertirá en el secreto que une íntimamente a estos compañeros y la mentira perfecta para salir de viaje, ir de fiesta y evitar los eventos incómodos de sus respectivas familias y parejas.

"Esta amistad se basa en una gran mentira, y eso no es lo mejor del mundo, pero el hecho de que esté arraigada o provenga de un lugar de amor y cuidado por tus amigos lo hace especial", contó Efron en una entrevista con EFE.

Después de años de crearle la vida perfecta a Stanicky, el trío de amigos ya adultos se ve en aprietos cuando sus esposas y familiares les exigen conocer al popular, altruista, guapo e inteligente amigo misterioso.

Para lograrlo contratarán a un simpático -pero problemático- actor e imitador de artistas en bares de poco prestigio llamado Rob, a quien encarna John Cena, que si bien primero los salvará de sus problemas, después los meterá en más al adueñarse por siempre de la identidad que interpreta.

"Rob me permitió inclinarme más a lo dramático. Hacer de un tipo que interpreta a otro te da mucha libertad y permite que le añadas intriga a la película", relató a EFE Cena.

Apuestan por la versatilidad

Cena, que también es reconocido por su trabajo como luchador de la WWE, recientemente estrenó la película 'Argylle', junto a Dua Lipa, y tuvo un pequeño papel como un Ken sirena en la cinta de Greta Gerwig 'Barbie', nominada a ocho premios de la Academia.

Para esta película, el actor tuvo que imitar a diversos músicos de la talla de Britney Spears y Billy Idol, con las que el también rapero defiende la versatilidad de su talento.

"El departamento de maquillaje hizo un gran trabajo en verdad, porque una vez que te ponen todo entiendes a los personajes y cómo es su personalidad", consideró el luchador de 46 años.

Por su parte, Efron recientemente hizo una impecable actuación en 'The Iron Claw', una película biográfica deportiva basada en la vida del luchador profesional Kevin Von Erich y su familia.

"Me gustaría decir que planeo tener un equilibrio en los personajes que interpreto pero no es así, necesitaba esto después de 'The Iron Claw', necesitaba poder divertirme en el set", aseguró Efron quien en diciembre de 2023 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La comedia corre a cargo del director Peter Farrelly, autor de filmes como 'There's Something About Mary' o 'Green Book' (ganadora de dos óscar en 2019), quien ya había trabajado con Efron en la cinta 'The Greatest Beer Run Ever' de 2022.

Tanto Cena como Efron consideran que el público podrá encontrar varios mensajes distintos y positivos en la película, y creen que es una propuesta que retrata de forma "novedosa" la amistad masculina.

"Es una historia muy bien contada, que no tiene miedo de sumergirse en los defectos de cada uno de los personajes y llevarte a un punto en el que vas a querer animarlos", apuntó Cena.