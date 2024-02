'One Love' recibe más amor en taquilla y se sitúa en el primer puesto por segunda semana consecutiva

Por segunda semana consecutiva, la película biográfica “Bob Marley: One Love” continúa superando las expectativas al ocupar el puesto número uno en taquilla, superando a dos películas debutantes y a “Madame Web” de Sony, que todavía tiene producciones deficientes. números.

La película de Paramount protagonizada por Kingsley Ben-Adir recaudó 13,5 millones de dólares durante su segunda semana de estreno. El proyecto, que se produjo por unos 70 millones de dólares, ya eclipsó esa marca, recaudando casi 72 millones de dólares a nivel nacional en América del Norte.

Es un logro impresionante para la película biográfica musical de Marley dirigida por Reinaldo Marcus Green que se centra en la historia de la leyenda rastafari durante la realización de su álbum de 1977 “Exodus” mientras se preparaba para su impactante concierto en su Jamaica natal.

"Algunos de sus grandes éxitos salieron hace casi 50 años, pero su música todavía resuena a través de esta película", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

“One Love” recaudó casi 2 millones de dólares más que “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training”, que ocupó el puesto número 2. La última entrega de la serie de anime japonesa de Crunchyroll y Sony debutó con 11,7 millones de dólares.

“Demon Slayer” obtuvo un impresionante número de estreno en sólo 1.949 localidades, mucho menos que “One Love” con 3.597 y 3.020 para “Ordinary Angels”, una película de Lionsgate basada en la fe protagonizada por Hilary Swank que ocupó el tercer lugar en taquilla con un estimado de 6,5 millones de dólares.

“Puede que no haya grandes éxitos de taquilla últimamente, pero sí hay verdaderas joyas para que las vean los cinéfilos”, dijo Dergarabedian.

Las tres películas obtuvieron mejores resultados que “ Madame Web ”, que ha tenido problemas para encontrar su equilibrio después del fracaso de la película de superhéroes la semana pasada. Se pensó que el spin-off de Spider-Man atraería números fuertes, especialmente con Dakota Johnson como el personaje principal de Marvel de la película.

Pero hasta ahora, no ha estado a la altura de las expectativas, produciendo sólo 6 millones de dólares en su segunda semana y recaudando poco más de unos decepcionantes 35 millones de dólares.

Después de su décimo fin de semana, la película animada “Migration” de Universal completó los cinco primeros con 3 millones de dólares, elevando su total nacional a 120 millones de dólares. “Argylle” quedó en sexto lugar con 2,8 millones de dólares, apenas superando a “Wonka”, que recaudó 2,5 millones de dólares. El musical de Paul King protagonizado por Timothée Chalamet como un joven Willy Wonka ha recaudado más de 214 millones de dólares después de 11 semanas.

"Drive Away Dolls" , dirigida por Ethan Coen, debutó en octavo lugar con 2,4 millones de dólares, por delante de la cuarta temporada de " The Beekeeper " y "The Chosen", una serie cristiana centrada en Jesucristo.

Dergarabedian calificó la semana pasada como lenta. Pero la próxima semana, espera que mejore mucho con el muy esperado “Dune: Part Two” haciendo su tan esperado debut, que debería terminar con el reinado del primer puesto de “One Love”.

"Es la calma antes de la tormenta de arena", dijo.

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Bob Marley: One Love”, 13,5 millones de dólares.

2. “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training”, 11,5 millones de dólares.

3. “Ángeles ordinarios”, 6,5 millones de dólares.

4. “Madame Web”, 6 millones de dólares.

5. “Migración”, 3 millones de dólares.

6. “Argylle”, 2,8 millones de dólares.

7. “Wonka”, 2,5 millones de dólares.

8. “Muñecas para llevar”, 2,4 millones de dólares.

9. “El apicultor”, 1,9 millones de dólares.

10. “The Chosen”, episodios 4 a 6, 1,7 millones de dólares.