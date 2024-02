Millie Bobby Brown, de promesa a estrella de la actuación

Tiene 63 millones de Instagram y es una de las estrellas más icónicas de la Generación Z: Millie Bobby Brown, que celebra ahora su 20 cumpleaños, lleva inspirando a infinidad de jóvenes desde su debut en “Stranger Things”.

Pero la niña que protagonizaba la serie de Netflix ha crecido y, ahora, convertida en mujer y empresaria, está lista para continuar con su trayectoria profesional más allá del nido, consagrada ya como una actriz con trayectoria y feliz con su vida personal.

Érase una vez… cosas extrañas

Aunque sea de nacionalidad británica, Millie Bobby Brown nació en España, concretamente en Marbella (Málaga), el 19 de febrero de 2004. Es la tercera de los cuatro hijos de Kelly y Robert Brown.

Cuando Millie tenía cuatro años, su familia regresó a la tierra de sus raíces al mudarse a Bournemouth (Dorset). Sin embargo, cuando tenía ocho años, decidieron abandonar el viejo continente en pos de viajar al nuevo mundo y se asentaron en Orlando (Florida).

Ya en Estados Unidos, y matriculada en una escuela donde aprendía canto, actuación y baile los fines de semana, un agente sugirió que el destino de Millie estaba en la ciudad de las estrellas, y que debía trasladarse a Hollywood.

En 2013, Millie hizo su debut televisivo en la serie “Once Upon a Time in Wonderland”. Un año después trabajó en “Intruders” y en “NCIS”. Ya en 2015 apareció en “Modern Family” y en “Grey’s Anatomy”.

Sin embargo, fue en 2016 cuando Brown obtuvo el papel que cambiaría su vida, al convertirse en una de las protagonistas de la exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”. Y es que, a raíz de eso, se convirtió en una estrella internacional y en toda una promesa de la interpretación.

Porque Millie Bobby Brown es, a raíz de “Stranger Things”, una de las actrices más jóvenes en ser nominada a los Premios Emmy. Y, con solo 14 años, la revista TIME la nombró entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Estrella de Netflix

Gracias a la fama que adquirió en la serie, Brown ha incursionado también en el mundo de la moda y la belleza: tiene su propia marca de cosmética y maquillaje, “Florence by Mills”, y acaba de lanzar una nueva línea de ropa, “Florence by Mills Fashion”, e incluso ha ejercido como modelo en varias ocasiones.

La joven también tiene ya una destacada trayectoria cinematográfica y de películas para Netflix: “Godzilla: King of the Monsters” (2019), “Enola Holmes” (2020), “Godzila vs. Kong” (2021), “Enola Holmes 2” (2022).

De “Enola” y de “Godzilla” ya están en marcha las próximas entregas, en las que la actriz participará. Otros dos proyectos pendientes son “The Thing About Jellyfish” y “The Girls I've Been”. Además, su próxima película de Netflix, “Damsel”, se estrenará el 8 de marzo y, de momento, el mensaje del trailer es claro: “Esto NO es un cuento de hadas”.

Y, a principios de año, se inició el rodaje de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, que promete ser el cierre que muchos fans están esperando, por lo que la etapa de Millie con la serie que la consagró en la fama está en su recta final.

“Estoy lista para decir: ‘Gracias y adiós’”, dijo Millie en entrevista con Glamour, acerca de esta despedida. Y es que ella ya está preparada para continuar su camino, algo incompatible con la serie de Netflix porque: “exige mucho tiempo de rodaje y me impide crear historias que me apasionen”.

“Ha sido una parte de mi vida muy importante, pero ahora es… Como graduarse en la escuela secundaria, como ese último curso: estás listo para florecer y agradecido por el tiempo que has vivido ahí, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida”, explicó.

Cada vez más cerca del “sí quiero”

Embajadora de UNICEF, la actriz explicó a Orlando Bloom en entrevista con Glamour que “la vida de los jóvenes está cada vez más bajo presión”. Por eso, su propósito fue “que los niños estén protegidos contra la violencia y la explotación”.

“También quiero luchar contra la negatividad en las redes sociales: la he experimentado y es como una enfermedad”, dijo. Y es que la actriz tuvo que enfrentarse a mensajes de odio y críticas, muchas por parte de adultos, desde que era una estrella infantil en “Stranger Things”.

En cuanto a su vida personal, Millie mantuvo durante siete meses una relación con el cantante Jacob Sartorius, entre 2017 y 2018. Después de eso estuvo emparejada con el tiktoker Hunter Ecimovik.

Al romper con Hunter, el principal apoyo de Bobby fue Jake Bongiovi, hijo del mismísimo Jon Bon Jovi e íntimo amigo de la actriz. Con el tiempo, la amistad derivó en amor y ambos oficializaron su relación.

En 2023, de hecho, dieron el paso de comprometerse tras tres años de relación: “Te he amado durante tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos”, escribió Millie en su Instagram al dar la noticia.

Eso sí, para los que estén deseando saber más sobre la futura boda, la intérprete ha dejado claro para Women's Wear Daily que será una ceremonia privada: “lo más probable es que cierre las cortinas, porque hay momentos en la vida que solo se viven una vez”.

En cualquier caso, con una temporada en rodaje, el inminente estreno de su película, sus planes de boda y sus metas profesionales, Millie Bobby Brown tiene muchos motivos para soplar con entusiasmo las velas de su 20 cumpleaños.