La película mexicana "La Cocina", de Alonso Ruizpalacios, y la dominicana "Pepe", de Nelson Carlo de los Santos Arias, optarán al Oso de Oro de la 74 edición de la Berlinale que arranca mañana y entre cuyos veinte filmes a competición destaca también la presencia del mexicano Gael Garcia Bernal como protagonista de "Another End", de Pietro Messina.

"La Cocina", una coproducción entre México y Estados Unidos, retrata la vida de migrantes en la cocina de un restaurante de Nueva York donde se mezclan culturas de todo el mundo durante la hora punta del almuerzo y supone el regreso por tercera vez a la sección a competición de la Berlinale, tras "Museo" en 2018 y "Una película de policías", en 2021.

"Pepe", una coproducción entre República Dominicana, Namibia, Alemania y Francia, se centra en un joven hipopótamo asesinado en la selva de Colombia y que regresa en forma de fantasma.

En tanto, García Bernal, protagonista precisamente de la cinta de Ruizpalacios "Museo", regresa a la sección en competición este año en el papel principal junto a la actriz franco-argentina Bérénice Bejo, en "Anoter End", del italiano Piero Messina, un filme que habla de dos personas que se han amado y se siguen amando, incluso después de la muerte de una de ellas.

También son candidatos a Oso los cortometrajes chileno "Al sol, lejos del centro", de Luciana Merino y Pascal Viveros, y argentino "Un movimiento extraño", de Francisco Lezama.

La sección a competición Encounters, creada para apoyar a las nuevas voces del cine y dar un mayor espacio a las diversas formas narrativas y documentales en el programa oficial, celebra el regreso al festival del actor argentino Nahuel Pérez Biscayart en "Dormir de olhos abertos" ("Sleep With Your Eyes Open"), del la cineasta alemana Nele Wohlatz en una coproducción de Brasil, Taiwán, Argentina y Alemania.

Biscayart llega al festival por partida doble, ya que protagoniza asimismo el filme "Les gens d'à côté", del francés André Téchiné, que se proyectará dentro de la sección Panorama.

Todavía dentro de Encounters podrá verse otra cinta brasileña, "Cidade; Campo", de Juliana Rojas, coproducida con Alemania y Francia, y "Tú me abrasas", del argentino Matías Piñeiro, coproducida con España.

Entre las películas nominadas a mejor ópera prima figuran dentro de la sección Panorama la película brasileña "Betânia", de Marcelo Botta, y "Yo vi tres luces negras", de Santiago Lozano Álvarez, una coproducción entre Colombia, México, Francia y Alemania.

Además están nominadas en al sección Forum la cinta española "The Human Hibernation" de Anna Cornudella Castro, y "La piel en primavera", de Yennifer Uribe Alzate, coproducida entre Colombia y Chile.

En tanto, aspiran al premio a mejor documental la cinta española "La hojarasca", de Macu Machín, y la chilena "Oasis", de Tamara Uribe y Felipe Morgado, en la sección Panorama.

En esta misma sección se presentarán, además, "Alle die Du bist ("Every You Every Me"), de Michael Fetter Nathansky (Alemania, España) y "Memorias de un cuerpo que arde", de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, España).

Dentro de la sección Forum, dedicada al cine experimental, se proyectará, además, "Reas", de la argentina Lola Arias, coproducida con Alemania y Suiza.

En Forum Expanded, sección dedicada a explorar los límites entre el cine y las artes visuales, podrán verse lo filmes "Barrunto", de Emilia Beatriz (Reino Unido, Puerto Rico) y "QUEBRANTE", de Janaina Wagner (Brasil), además de la performance "Nanacatepec", de Elena Pardo y Azucena Losana (México, España).

Dentro de la sección Generation, en el apartado Kplus, dedicado al cine infantil, se proyectarán además los filmes "Raíz", de Franco García Becerra (Perú, Chile), "Reinas", de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España), y "Los tonos mayores", de Ingrid Pokropek (Argentina, España), además de los cortos "Aguacuario", de Jose Eduardo Castilla Ponce (México) y "Uli", de Mariana Gil Ríos (Argentina).

También en Generation, en el apartado 14plus, dedicado al cine juvenil, se podrán ver los cortometrajes "Cura sana", de Lucía G. Romero (España), "Lapso", de Caroline Cavalcanti (Brasil) y "Un pájaro voló", de Leinad Pájaro De la Hoz (Colombia, Cuba).

La sección Berlinale Classics incluye en su programa "Deprisa, deprisa", de Carlos Saura (España, Francia) y "Batalla en el cielo", de Carlos Reygadas (México, Alemania, Bélgica, Francia), y la sección Berlinale Special, "Shikun", de Amos Gitai (Israel, Francia, Suiza, Brasil, Reino Unido