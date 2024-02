"La tercera edad", la nueva ilusión de Roberto Salcedo

Con una carrera prolífica en el teatro y la televisión, Roberto Salcedo se dirige a lograr lo mismo con el cine. El exalcalde del Distrito Nacional reveló a LISTÍN DIARIO que cuenta con ocho guiones para películas, una de ellas llegará a los cines a partir del 14 de febrero.

Se trata de 'La tercera edad', filme del que es productor y en el que comparte protagónico con Cuquín Victoria, con quien reencontrarse es una nueva ilusión, como todo lo que envuelve la etapa de envejecimiento.

"Siempre usted va a ver en mis textos, en mis obras, algo que le quede a la gente y usted se preguntara 'y de la tercera edad, ¿qué le puede quedar a la gente?', que mientras usted tenga vida usted tiene que generarse ilusión, usted tiene que generarse sueños, eso pasa con estos señores (de la película)", expresó Salcedo durante la entrevista.

'La tercera edad' cuenta la historia de dos adultos mayores que se escriben en la universidad en busca de conquistas amorosas.

"Eso es vivir también, eso es crearse ilusiones. Y hay un momento en la película, que quizás la gente no lo perciba mucho, pero para mí fue muy simbólico y que también debe quedar como mensaje, que no lo puedo revelar ahora porque sería revelar una escena que hay en la película", señaló.

"Surgió espontáneamente, pero eso va a quedar como un mensaje de que no importa en el ambiente en el que usted se encuentre, usted se contamina si usted quiere, si usted no quiere no se contamina", agregó.

La trama cómica está dirigida por Archie López y tiene las actuaciones de otras estrellas del arte, como los venezolanos Orlando Urdaneta y Scarlet Ortiz y los dominicanos Judith Rodríguez, Lumy Lizardo, Isaura Taveras, Lía Briones, Nany Peña, Juan Carlos Pichardo Jr., Melymel y Giovanny Cruz. Además de la participación de José Luis y Ángel Adonis, popularmente conocidos como Las Hermanas CDN, a quienes el veterano director catalogó como una nueva generación del humor.