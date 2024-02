"Los que se quedan", protagonizada por Paul Giamatti, llega a cines dominicanos previo a los Óscar

Del director estadounidense Alexander Payne, llega a la República Dominicana la cinta “Los que se quedan”, una película que relata la historia de un profesor cascarrabias (Paul Giamatti) de una prestigiosa escuela en Estados Unidos que se ve obligado a quedarse en el campus durante las vacaciones de Navidad para cuidar de los pocos estudiantes que no tienen adónde ir. Con el tiempo, crea un vínculo inconcebible con dos de ellos: un herido e inteligente joven provocador (el recién llegado Dominic Sessa), y con la cocinera en jefe de la escuela, quien acaba de perder a su hijo en Vietnam (papel que interpreta Da’Vine Joy Randolph).

Giamatti interpreta a Paul Hunham, un profesor adjunto de historia antigua –quien jamás ha sido del agrado de estudiantes y profesores– que se queda de guardia en la Academia Barton con los jóvenes que no pueden volver a casa a pasar las vacaciones. Es su castigo y penitencia por no haber pasado a un alumno de alto perfil cuyo padre recientemente ha donado el gimnasio de la escuela.

Gracias a un milagro navideño (el cambio de opinión de uno de los padres) el heterogéneo grupo de chicos a cargo de Hunham pronto se reduce a uno solo: Angus Tully, papel interpretado por Dominic Sessa, en su debut cinematográfico, es un joven inteligente pero herido, que está intentando hacer todo lo posible para sortear una complicada dinámica familiar. Otra que se queda es Mary Lamb, la cocinera en jefe del colegio, papel que interpreta Da’Vine Joy Randolph y cuyo único hijo, Curtis, recién graduado en Barton, murió en Vietnam. Presa de una profunda pena, Mary decide quedarse en Barton porque fue el último lugar donde estuvo con su hijo. Abandonados a su suerte en la escuela vacía, este trío insólito encuentra aventuras, calamidades y, finalmente, algo parecido a una familia.

Focus Features presenta la producción de Miramax, la cual cuenta con un guion escrito por David Hemingson (Kitchen Confidential). Es producida por Mark Johnson (Rain Man, Breaking Bad); por el nominado al Emmy Bill Block (Halloween); y por Hemingson, y los productores ejecutivos son Chris Stinson, Tom Williams, Andrew Golov, y Thom Zadra. Kevin Tent (The Descendants) es el editor; Ryan Warren Smith (Wendy and Lucy, True Detective) es el diseñador de producción; la diseñadora de vestuario es Wendy Chuck (About Schmidt, The Descendants); el director de fotografía es el cineasta ganador del Emmy, Eigil Bryld (In Bruges); y la música la compuso Mark Orton (Nebraska).

La cinta, que está nominada al Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, está disponible en todas las salas de Caribbean Cinemas desde este jueves 8 de febrero.