Gina Carano, actriz de "La Guerra de las Galaxias", demandó este martes a Disney, con el apoyo de la red social X de Elon Musk, por despedirla tras sus controvertidas publicaciones sobre el Holocausto, la pandemia y los derechos de las personas trans.

Carano, quien hasta 2021 tenía un rol importante en la popular serie de Disney+ "The Mandalorian", presentó la demanda en California alegando despido injustificado.

El recurso dice que Carano expresó opiniones políticas personales y fue atacada virtualmente por personas "extremadamente progresivas", y alega que las acciones de Disney y los comentarios dañaron su reputación y las posibilidades de encontrar trabajo en el futuro.

"Hoy es un día importante para mí. Presenté una denuncia contra @lucasfilm & @Disney", escribió en X.

Carano, una exluchadora de artes marciales que se convirtió en actriz, fue despedida por Disney argumentando que sus "abominables e inaceptables" publicaciones en redes sociales "denigraban a la gente por sus identidades culturales y religiosas".

Una de las publicaciones de Carano equiparaba ser conservador en Estados Unidos con ser judío en la Alemana nazi.

"Los soldados nazis podían acorralar fácilmente a miles de judíos" porque "el gobierno primero hacía que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos", decía el mensaje.

"¿En qué se diferencia esto de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", concluía la publicación, acompañada por una foto de una mujer judía golpeada en la Alemania nazi.

Otra entrada parecía burlarse de una persona por usar varias máscaras durante la pandemia en California.

Carano ya había generado críticas de la comunidad trans por colocar "boop/bop/beep" como sus pronombres en su perfil en Twitter.

En un comunicado el martes, Carano dijo: "Nunca usé lenguaje agresivo", sino que había compartido publicaciones "para provocar" con "respeto y algo de comedia".

Tanto el comunicado como la demanda afirman que su derecho de expresarse libremente fue más limitado que el de algunos colegas hombres.

La actriz dijo que fue contactada por un abogado de X que se ofreció a tomar el caso luego de que ella respondió a una oferta pública de Elon Musk de ayudar a cualquier persona despedida tras usar esa red social para ejercer su derecho a la libertad de discurso.

Un vocero de X confirmó a la AFP que esa compañía financia la demanda.

"Como una muestra del compromiso de X Corp con la libertad de discurso, estamos orgullos de financiar la demanda de Gina Carano", aseguró también X en una publicación en la plataforma el martes.

La demanda no especifica el tamaño de la compensación que Carano busca, pero afirma que perdió un rol en la serie derivada "Rangers of the New Republic" que podría haber generado de "$150,000 a $250,000 [dólares] por episodio".

Disney no respondió a los pedidos de información de la AFP.