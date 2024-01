De la vida real al cine: la historia de “Origin”, de Ava DuVernay

Cuando la cineasta Ava DuVernay leyó por primera vez el libro "Caste: The Origins of Our Discontents" de Isabel Wilkerson en 2020, quedó tan impactada que lo leyó dos veces.

El exitoso libro traza paralelos entre el sistema de castas de la India, las jerarquías de la Alemania nazi y la histórica subyugación de las personas negras en Estados Unidos.

"A mí me llevó mucho tiempo asimilar la idea de que hay algo debajo del racismo llamado casta", dice DuVernay. "No significa que el racismo no exista. Significa que la base, la raíz, el origen, debajo está la premisa muy simple: alguien tiene que ser mejor que otro".

La película comienza con la representación del asesinato en 2012 del joven de 17 años Trayvon Martin a manos de George Zimmerman. DuVernay revela que Wilkerson citó la absolución de Zimmerman como el impulso detrás de las ideas que escribiría en "Caste".

"Recuerdo cuando [Wilkerson] me lo estaba contando, pensé: 'Oh, wow, ¿podría [la película] empezar con eso? ¿Podría la chispa que encendió su chispa encender la película?'" DuVernay dice. "Tratando de estar cerca y honrar su proceso, su vida, su genialidad, quería comenzar donde ella comenzó".

Sin embargo, DuVernay reconoce que proviene de una larga línea de cineastas negros cuyas películas pulsan entre lo personal y lo político, incluso si a menudo permanecen en los márgenes de la historia del cine. Ha pasado gran parte de su carrera celebrando los logros de estos pioneros y pagándolo hacia adelante.

Como cineasta y ejecutiva de cine comprometida, su compañía de distribución ARRAY ha respaldado películas de directores contemporáneos de color e incluso ha resucitado películas de legendarios cineastas como Haile Gerima.

Su programa "Queen Sugar" ha tenido un equipo de directoras completamente femenino, a menudo contratando mujeres para su primer trabajo de dirección de televisión. Su documental nominado al Oscar "13th" y la miniserie ganadora del Emmy "When They See Us" han navegado sin esfuerzo entre la educación y el entretenimiento, utilizando el poder del cine para examinar la historia desde nuevos ángulos.

"Esto es lo que te hace mirar y decir: '¿Cómo la gente permitió que sus vecinos fueran llevados y puestos en campos?'" dice Ava DuVernay, directora de "Origin", sobre las raíces profundas de la discriminación y las crueles consecuencias de la subyugación.

"Ahora, de manera similar, ¿lo permites que aparezca en tu feed? ¿Lo compartes y sigues adelante?" añade la cineasta nominada al Oscar. "El objetivo de 'Origin', de este trabajo, es decir: para un segundo, date cuenta de lo que está sucediendo, de lo cerca que estamos de esto y comienza a desafiar nuestro vocabulario".

La película está llena de historias de amor. Ella comienza el libro con August Landmesser, el hombre que no [saludaría con el saludo nazi] porque estaba enamorado de una mujer judía. [Cuando leí eso], como cineasta, pensé: "¿Quién lo interpretará?" Cuando leí sobre [los antropólogos negros] Allison y Elizabeth Davis, los busqué en Google y vi lo elegantes y hermosos que eran. ¿Quién podría interpretarlos? Y luego empecé a colocar a Isabel en la película —ella habla de sí misma en el libro, no mucho, tal vez en algunos lugares menciona su propia experiencia. Leí el libro tres veces antes de decidir hacer esto, y ella creció para mí cada vez. Investigué un poco sobre ella y descubrí las pérdidas que había experimentado, y descubrí más cuando hablé con ella.

No hay un documental que te dé eso —una historia real con Isabel como hilo conductor. Estos tiempos deben ser confrontados. Mi esperanza es que personas que quizás no hubieran ido a ver una película centrada en la historia negra —o personas que no hubieran ido a ver una película centrada en la historia judía, personas que no hubieran ido a ver una película sobre una mujer afligida… alguna combinación de todo eso— mi esperanza es que salgan sintiéndose confrontadas no solo por la historia, sino por la realidad de lo que está sucediendo actualmente. Llamamos a esa yuxtaposición "el trío": la historia india, la historia judía, la historia negra, todo colisionando en este [montaje] donde ves la inhumanidad del hombre. Es para decir: Esto es historia, y así es como afecta al individuo. ¿Y qué debemos hacer a partir de aquí? ¿Y ahora qué? Al principio de la película, Isabel dice: "No escribo preguntas, escribo respuestas". Pero Ava, yo no escribo respuestas, escribo preguntas. La película para mí es un gran signo de interrogación. La última línea que dice Bryan Stevensen al final de "13th", "Ahora que sabes, ¿qué harás?" creo que es la pregunta que podría estar haciendo con todo mi trabajo.