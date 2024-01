En su discurso como la primera persona en recibir el premio Pericles Mejía en la inauguración de la XVI edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo, el actor neoyorquino de origen dominicano Elvis Nolasco habló de la cantidad de talento que existe en el país, destacando el trabajo de Judith Rodríguez, quien se encargó de la conducción del evento celebrado el viernes, y expresó su deseo de que los proyectos locales trasciendan fronteras.

"Judith, tremendo talento. Tuve la oportunidad de trabajar con Judith en una película que se llama 'Sin aliento', que la firmamos aquí en República Dominicana, y uno de mis grandes deseos es seguir llevando el cine dominicano, cruzar para el otro lado", dijo Nolasco, provocando los aplausos del público en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

"Aquí hay mucho talento, en República hay mucho talento, pero yo pienso y es mi opinión, que ese talento tiene que cruzar del otro lado. Tenemos muchísimos actores representando en Hollywood, pero creo que Hollywood necesita reconocer que aquí en República Dominicana hay tremendo talento", añadió.

El actor se ha destacado en importantes producciones, como la galardonada serie de ABC "American Crime" y "In Search of a Dream", una de las películas latinas más taquilleras en Estados Unidos. Además, también participó en "Godfather of Harlem" y protagonizó "InVade".

Por otro lado, Nolasco reconoció haber nacido en Nueva York, Manhattan, sin embargo, admitió estar arraigado a la cultura criolla gracias a la crianza de su madre Yolanda Nolasco.

"Yo nací en New York, pero me criaron en Villa Consuelo", bromeó.

En el evento, Kate del Castillo, Laura Castellanos, Carlos Lamarche, PJ López y a otras figuras de la industria cinematográfica también fueron reconocidas por un comité conformado por el Dr. Leonel Fernández, Lic. Manuel Corripio, Lic. Guillermo Sención, Dr. Marco Herrera, Lic. Mariana Vargas, Phd. D. Liston D. Bochette III, Ing. Omar de la Cruz y Lic. Yvette Marichal.

Las salas del Palacio del Cine en Blue Mall acogerán hasta el 1ro de febrero las proyecciones oficiales del festival, que en esta ocasión está dedicado a la ciudad de Nueva York.