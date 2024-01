Yalitza Aparicio cuenta cómo fue convertirse en actriz de cine mientras se preparaba para ser docente

Un año antes de hacer su debut en el cine protagonizando "Roma", participación que le mereció una nominación como Mejor Actriz al Óscar en 2019, Yalitza Aparicio estaba a punto de ejercer su carrera como docente de preescolar, sin embargo, el proceso de aceptación casualmente le reveló que, de alguna manera, su nueva vida siempre estuvo vinculada a las cosas que soñaba con hacer siendo maestra.

Aparicio, quien interpreta a Cleo en el drama de Alfonso Cuarón, explicó en una entrevista con Listín Diario que experimentó un conflicto interno al enterarse que las personas provenientes de pueblos indígenas eran discriminadas por su origen, lo cual no hizo nada fácil su transición, pero esto también le hizo entender que podía utilizar su experiencia para enseñar e inspirar a otros, tal y como buscaba hacerlo con sus alumnos.

"Al principio me costó mucho trabajo. Disfrutaba tanto el proceso que estaba llevando, me había encantado poder descubrir que aun siendo mujer no estaba limitada a lo que mi contexto social me había hecho creer, pero también tenía esa preocupación de mis alumnos, que aunque no tenía un aula determinada, yo siempre soñé con ser maestra, y estar con los niños, y enseñarlos, y motivarlos, entonces sentía que me estaba dividiendo en dos en lo que estaba descubriendo y que me estaba enamorando y en lo que por años había vivido enamorada", contó Aparicio.

"Y conforme a cómo fue pasando el proceso salían notas, entrevistas en las que se veían los resultados que daba la sociedad me di cuenta que no estaba tan ajena a lo que yo había soñado, con esa ilusión se seguir siendo maestra, si bien ya no de un aula, sí con las personas que en mí encontraran una motivación", añadió.

Desea papeles exigentes

La actriz de 30 años confesó que no quiere "encasillarse", que está abierta a papeles exigentes, que la reten como intérprete, que la lleven fuera de su zona de confort y que inspiren a las niñas.

Aparicio se refiere a personajes reales, de doctora, abogada o alguna carrera con la que cualquier persona se pueda identificar.

"He buscado estos últimos años buscar diferentes personajes que impliquen diferentes niveles de dificultad, más o menos, de cada uno siempre vas aprender, pero siempre con ese objetivo de no encasillarme", expresó.

Primera vez en República Dominicana

Yalitza Aparicio se encuentra por primera vez en República Dominicana con motivo a la XVI edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo, que este viernes celebró su inauguración en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde la artista mexicana recibió el reconocimiento "Global".

En el evento, Kate del Castillo, Laura Castellanos, Carlos Lamarche, Elvis Nolasco, PJ López y a otras figuras de la industria cinematográfica también fueron reconocidas.

Las salas del Palacio del Cine, en Blue Mall, acogerán las proyecciones oficiales del festival hasta el 1ro de febrero.