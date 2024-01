Con la intención de repetir o, al menos, acercarse al éxito alcanzado por la película “Barbie” del 2023, Mattel anunció que se unió a la casa productora de la actriz Jennifer López, Nuyorican Productions, para crear el largometraje basado en el personaje infantil “Bob el constructor”.

La película será protagonizada por el actor de raíces puertorriqueñas, Anthony Ramos (”In the Heights” y “Transformers: Rise of the Beasts”).

Según publicó The Hollywood Reporter, la película narrará como Bob “viaja hasta Puerto Rico para un importante trabajo de construcción, mientras aborda los problemas que afectan a la isla y profundiza en lo que significa construir”. Según la información, el viaje de Bob celebrará las texturas vibrantes y coloridas de las naciones latinas del Caribe y su gente.

Alex Bulkley y Corey Campodonico, de la empresa de animación ShadowMachine (”Pinocchio” de Guillermo del Toro) producirán la película junto con López, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina para Nuyorican. Anthony Ramos también será uno de los productores. El guion será escrito por el colombiano Felipe Vargas.

“Bob the Builder” se unirá a otras producciones que podrían llegar al cine y que han sido aprobadas por Mattel y están actualmente en desarrollo, como es el caso de “Hot Wheels”, creada en Warner Bros., y “American Girl”, que será escrita por Lindsey Beer para Paramount.

La película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, recaudó más de $1,400 millones en taquilla y recientemente fue nominada a mejor película en los premios Oscar del 2024, además de otras siete nominaciones, incluyendo el mejor guion adaptado, mejor actor de reparto (Ryan Gosling) y mejor actriz de reparto (America Ferrara), entre otros.