El actor Gary Graham, conocido por su trabajo en la serie de ciencia ficción "Star Trek: Enterprise", murió el lunes a los 73 años.

Su ex esposa Susan Lavelle dio a conocer la noticia con un conmovedor mensaje publicado en Facebook, sin revelar la causa de muerte.

Susan señaló que la estrella del programa de televisión se encontraba junto a su actual pareja, Becky, al momento de su fallecimiento.

"Conocí a Gary cuando yo tenía 20 años y él era la mitad del dúo de estrellas en la serie de televisión, Alien Nation. Pero él ya había estado en películas como "All the Right Moves" con Tom Cruise. Por supuesto, Gary tiene muchos más créditos"., escribió Susan.

Y añadió: "Esto fue repentino así que por favor oren por nuestra hija mientras navega a través de esta cosa llamada dolor".

Le sobrevive su hija en común con Susan, Haylee Graham.

Gary interpretó al embajador Soval durante 12 capítulos de "Star Trek: Enterprise" (2001-2005). También fue co-protagonista en "Alien Nation" y participó en "M.A.N.T.I.S.", "JAG" y "Universal Dead". Además, actuó como invitado en "Renegades", "Work Related", "Nip/Tuck", "Nash Bridges", "Walker Texas Ranger", "The Dukes of Hazzard" y "Ally McBeal".

En el cine, Gary apareció en las películas "El espía infiltrado", "El último guerrero", "El arrogante", "Todos los movimientos correctos", "Robot Jox", "Acero" y otras.