'Mean Girls' ocupa el 1er puesto en taquilla

Las tormentas invernales y los cierres de cines en Norteamérica no empañaron el fin de semana de estreno de “Mean Girls”. El estreno de Paramount, una adaptación del musical de Broadway y de la película de Tina Fey de 2004, recaudó 28 millones de dólares en sus primeros tres días en los cines, según estimaciones de los estudios del domingo. Sin tener en cuenta la inflación, eso es más que los 24,4 millones de dólares que recaudó la primera película en su primer fin de semana.

La competencia “Mean Girls” durante el fin de semana festivo de Martin Luther King Jr. incluyó varios estrenos nuevos, incluida la película de acción de Jason Statham “ The Beekeeper ” y la sátira bíblica producida por Jay-Z “The Book of Clarence”, además de una serie de de los contendientes a los premios que aprovechan los rumores de las recientes nominaciones y los Globos de Oro .

Al igual que con “Barbie”, otra película entusiastamente rosa, el público femenino constituyó la gran mayoría (76%) de los compradores de entradas del fin de semana de apertura de “Mean Girls”. Según las encuestas a boca de urna, el 70% tenía entre 18 y 34 años, lo que, sí, significa que tenía atractivo para audiencias que no habían nacido cuando Regina George fue presentada al mundo por primera vez.

"La propiedad es icónica", dijo Chris Aronson, presidente de distribución nacional de Paramount. "Tina Fey es legendaria y su toque contemporáneo ha resonado en el público, especialmente en el público femenino".

Esta versión de “Mean Girls” está protagonizada por Angourie Rice, Auli'i Cravalho y Reneé Rap, quien interpretó a Regina en el escenario. Originalmente se planeó pasar directamente a la transmisión en Paramount+, pero el estudio dio un giro después de que los puntajes de las pruebas fueron positivos. Las redes sociales desempeñaron un papel importante a la hora de hacer correr la voz y “Mean Girls” también inspiró a grupos de amigos a ir juntas al cine. Se estima que el 40% fue con dos o más amigos.

Fey volvió a escribir y coprotagonizar la nueva película, que fue dirigida por Samantha Jayne y Arturo Pérez Jr. y cuya producción costó 36 millones de dólares. Las críticas han sido más positivas que negativas, con un 70% en Rotten Tomatoes, pero el público le dio una B CinemaScore que puede no ser un buen augurio para el boca a boca. Musicales recientes como “Wonka” y “The Color Purple” obtuvieron una puntuación en el rango A. Sin embargo, el estudio se muestra optimista después de este fin de semana. También ganó 6,5 millones de dólares en 16 mercados internacionales.

"No es ningún secreto que el calendario de estrenos es un poco liviano durante los primeros meses del año y debido a la recepción de esta película tenemos la posibilidad de ampliar esta audiencia", dijo Aronson. "Realmente es un placer para el público".

“The Beekeeper” de Amazon y MGM debutó en segundo lugar con un estimado de 16,8 millones de dólares en 3.303 salas. Los hombres representaron aproximadamente el 62% de los compradores de entradas y el público en general le otorgó una B+ CinemaScore. Al final del fin de semana de cuatro días, el estudio espera haber ganado 19,1 millones de dólares. Miramax se encargó de la distribución internacional de “The Beekeper”, que también recaudó 20,4 millones de dólares en 49 territorios.

El tercer lugar fue para “Wonka”, que sumó 8,4 millones de dólares en su quinto fin de semana. El musical dirigido por Timothée Chalamet ha recaudado más de 178 millones de dólares a nivel nacional y 500 millones de dólares a nivel mundial.

“Los musicales están en racha”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. "Parece que muchos estudios evitan poner música en sus películas por miedo a limitar su audiencia, pero creo que este es un género que Hollywood debería adoptar y resaltar".

La comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell "Anyone But You", un estreno de Sony, también se está convirtiendo en un éxito inesperado, recaudando casi 7 millones de dólares en su cuarto fin de semana. Para el lunes, su total nacional debería rondar los 56,5 millones de dólares. “Migration” de Universal e Illumination completó los cinco primeros con 6,2 millones de dólares en su cuarto fin de semana.

Sin embargo, no todo aterrizó este fin de semana. “ The Book of Clarence ”, una comedia dramática basada en la fe con un elenco estelar que incluye a LaKeith Stanfield, Omar Sy, RJ Cyler, David Oyelowo, Alfre Woodard y Teyana Taylor no ha tenido un comienzo prometedor. El estreno de Legendary Pictures recaudó aproximadamente 2,6 millones de dólares en poco más de 2.000 ubicaciones.

Escrita y dirigida por el cantautor británico Jeymes Samuel (nombre artístico The Bullitts), fue conscientemente inspirada en epopeyas bíblicas de la Edad de Oro como “Los Diez Mandamientos”. También ha recibido críticas mixtas, con un 68% en Rotten Tomatoes y una B CinemaScore.

Walt Disney Co. también envió su película de Pixar de 2020 “Soul” a los cines este fin de semana, donde recaudó 429.000 dólares en 1.350 localizaciones de América del Norte. Es la primera de varias películas de Pixar, incluidas “Luca” y “Turning Red”, que Disney llevará a los cines este invierno después de que todas tuvieron estrenos solo en streaming en Disney+ durante la pandemia.

La temporada de premios de Hollywood también está en pleno apogeo, y aunque muchos de los principales contendientes ya están disponibles para verlos en casa, algunos todavía se están estrenando en los cines y esperan sacar provecho de nuevas nominaciones y entregas de premios como los Globos de Oro del fin de semana pasado. “Poor Things”, que fue una gran ganadora, sumó 1,8 millones de dólares en sólo 580 salas. “All of Us Strangers” recaudó 474.000 dólares en 120 pantallas. “American Fiction” se expandió a nivel nacional y recaudó 1,9 millones de dólares en 625 pantallas. “The Zone of Interest”, proyectada en 25 salas, también superó el millón de dólares.

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el martes.

1. “Chicas malas” ("Mean Girls"), 28 millones de dólares.

2. “El apicultor”, 16,8 millones de dólares.

3. “Wonka”, 8,4 millones de dólares.

4. “Cualquiera menos tú”, 6,9 millones de dólares.

5. “¡Patos!” ("Migration"), 6,2 millones de dólares.

6. “Aquaman y el reino perdido”, 5,3 millones de dólares.

7. “Night Swim”, 4,7 millones de dólares.

8. “The Boys In The Boat”, 3,5 millones de dólares.

9. “El Libro de Clarence”, 2,6 millones de dólares.

10. “La garra de hierro”, 2,4 millones de dólares.