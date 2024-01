“La sociedad de la nieve”: Bayona, su director, lleva a Listín Diario a un viaje por el Valle de las Lágrimas

En octubre de 1972, un avión que transportaba a miembros de un equipo de rugby de Uruguay, se estrelló en la cadena montañosa de los Andes, en Suramérica.

Este trágico suceso desencadenó una historia de supervivencia que va más allá de la imaginación: enfrentándose al frío extremo, la nieve de las montañas, avalanchas y, lo más famoso de todo, la falta de alimentos.

Un grupo de sobrevivientes, después de vivir el impacto del avión, se vio obligado a alimentarse de los cuerpos de aquellos que ya habían fallecido.

La historia de la tragedia y sus secuelas ha sido contada anteriormente, pero en manos del director Juan Antonio Bayona, creador de la película "La Sociedad de la Nieve", disponible en Netflix, basada en el libro del mismo nombre, presenciamos un lado humanamente único de los sobrevivientes.

Bayona compartió con LISTÍN DIARIO que visitar el lugar del accidente era esencial para comprender las historias de los supervivientes.

"Lo primero que hice fue ir al Valle de las Lágrimas en el lado argentino de los Andes, donde se estrelló el avión. Estuve allí en la misma época del año, así que pude dormir en un pequeño campamento y experimentar el mal de altura, sentir la sensación de soledad que se tiene allí. Y fue muy impresionante, me impresionó mucho no solo la vista de esas montañas, que es la cadena montañosa más grande de la Tierra, sino también por el silencio. Cuando estás allí, no hay nada vivo. Entonces, lo único que puedes escuchar es a ti mismo", comentó en la entrevista.

Video #LaSociedadDeLaNieve, una película de J. A. Bayona. Trailer.



La película se basa en un libro que surgió 36 años después del accidente, escrito por los propios sobrevivientes.

No se reconocieron en la historia que se contaba, que se centraba principalmente en el equipo de rugby, los héroes que regresaron de la montaña y el canibalismo.

La historia puede sonar cinematográficamente familiar, ya que en 1993 fue adaptada como "Alive", protagonizada por Ethan Hawke como el sobreviviente Nando Parrado y dirigida por Frank Marshall, quien fue uno de los productores de Bayona en "Jurassic World". De hecho, "La Sociedad de la Nieve" ya estaba en desarrollo desde hace más de cinco años cuando Bayona realizó su película "Jurassic World".

Aunque Alive y La Sociedad de la Nieve comparten los mismos personajes y representan los mismos eventos, son experiencias notablemente diferentes.

La película de Bayona, realizada en español por actores uruguayos y argentinos nativos, captura una inmediatez cruda que la hace genuinamente incómoda de ver en ciertos momentos. Todo esto se remonta al material fuente, explica Bayona.

"Estaba preparando 'Lo Imposible' cuando el libro de [Vierci] se publicó en España, y quedé muy impresionado por la forma en que hace un gran esfuerzo por adentrarse en las mentes de los personajes", refirió el director.

Sobre el tema abundó: "Es más, una reflexión sobre lo que sucedió y cuál fue su significado. Lo cual también fue muy útil para 'Lo Imposible': me ayudó a entender qué estaba pasando en la cabeza de los personajes de esa película. 'La Sociedad de la Nieve' fue una historia mucho más grande de lo que esperaba, en un nivel espiritual, humano, psicológico e incluso filosófico. Y ese fue el desafío: ¿cómo puedo contar una historia que ocurre en la mente de las personas cuando una película es básicamente acción y diálogo?".

Luego agregó: “El libro fue el origen. En el corazón del libro, hay un mensaje que dice que cuando a alguien le han quitado todo, aún tiene la oportunidad de decidir qué hacer: ¿por qué quiere vivir? ¿Por quién quieres morir? A partir de ahí, entrevistamos a todos los supervivientes. Teníamos más de 100 horas de grabaciones. Y luego mantuvimos el contacto con los supervivientes durante todo el rodaje. Todos los actores estaban en contacto con los supervivientes y las familias de los fallecidos. Así que el rodaje se convirtió en una exploración en busca de respuestas a estas grandes preguntas. Escribíamos la historia todos los días en el plató”.

Bayona destaca la necesidad de explorar los aspectos más profundos de la experiencia humana, y "La Sociedad de la Nieve" se convierte en una ventana única hacia los pensamientos y emociones de aquellos que lucharon por sus vidas en condiciones extremas.

Aunque la historia puede ser desgarradora, la dirección de Bayona aporta una perspectiva compasiva y reflexiva a este relato trágico.

La película no solo es un testimonio visual, sino una exploración profunda de la condición humana cuando se enfrenta a la adversidad extrema.