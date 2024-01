Muere a los 75 años el actor de doblaje Juli Mira

El actor español Juli Mira murió la madrugada de este viernes a los 75 años, informó el Ayuntamiento de Alcoy, en su natal Alicante, España.

Mira logró reconocimiento por su trabajo en doblajes, cine, televisión y en el teatro, tanto con papeles principales como secundarios, por lo que en 2019 fue distinguido con el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano, en 2021 recibió la distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural, y en 2022 el Ayuntamiento de Alcoi le concedió el Premi 9 d’Octubre.

Las autoridades también confirmaron que la capilla ardiente o "sala de velación" estará instalada en la Funeraria Tanatorio San Jorge a partir de las 12:00 horas de hoy para sus actos fúnebres.

Mira fue conocido por su participación en la serie "Cuéntame", donde interpretó a Gallardo, pero sus inicios fueron en el teatro en el año 1972 y, en el cine, su primera aparición fue en 1978 en la película "La portentosa vida del pare Vicent".

Según El País, en su faceta de actor de doblaje, Mira puso voz a grandes intérpretes internacionales como Marlon Brando, Humphrey Bogart o Peter O’Toole. Marlon Brando fue su favorito, dijo entonces, tras doblarle en "El Padrino" y en "El último tango en París".

"Cuando llegaba a casa mi mujer bromeaba y me decía: ‘No te has dejado a Paul (personaje de Marlon Brando en la película de Bertolucci) en el estudio’, porque me lo llevaba a casa", dijo Mira hace año y medio.