Las estrellas más brillantes de Hollywood asisten a los premios del American Film Institute Awards

Los mejores actores de Hollywood, entre ellos Margot Robbie, Meryl Streep y Leonardo DiCaprio, compartieron risas y abrazos durante una ceremonia de celebración en la que todos terminaron ganando los premios del American Film Institute el viernes.

El almuerzo anual al que solo se puede invitar rindió homenaje a 10 películas y 10 programas de televisión con palabras bien habladas sobre cada proyecto celebrado, seguidas de un breve clip de una escena.

“Bienvenidos al abrazo anual del grupo AFI”, dijo el presidente del instituto, Bob Gazzale, mientras muchos en la audiencia se reían entre dientes. “Para aquellos que son nuevos en este humilde asunto, la respuesta es 'No. ... No.' No vas a perder. Aquí no se pierde”.

La mayoría apareció de buen humor, con sonrisas y largas conversaciones en el salón de baile de Beverly Hills.

Robbie conversó un rato con el director de “Oppenheimer”, Christopher Nolan, quien finalmente se giró para estrechar la mano de la compañera de reparto de Robbie en “Barbie”, America Ferrera. Las estrellas de “Maestro”, Bradley Cooper y Carey Mulligan, disfrutaron de su tiempo juntos en la alfombra roja, mientras que la estrella de “Beef”, Ali Wong, se reunió con Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Las estrellas de “American Fiction” Jeffrey Wright y Sterling K. Brown se reunieron con la estrella de “Jury Duty” James Marsden y la ex directora ejecutiva de BET, Debra L. Lee. El director Steven Spielberg se tomó fotos con la directora de “Barbie”, Greta Gerwig.

El evento AFI se trata de divertirse, creando un ambiente relajado sin presiones.

"Cuando comenzamos este evento, hace más de 20 años, la idea era simple: te decimos que eres genial y por qué", dijo Gazzale. “Compartimos un momento de tu película o programa de televisión. ... Esta comunidad no es competencia. Nunca es una competencia. Sé que eso no suena ideal. Pero eso es lo que somos”.

premios

Las películas premiadas incluyen “American Fiction”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “May Dec”, “Oppenheimer”, “Past Lives”, “Poor Things” y “Spider”. -Hombre: A través del Spider-Verse”.

Los programas de televisión reconocidos fueron “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Beef”, “Jury Duty”, “The Last of Us”, “The Morning Show”, “Only Murders in the Building”, “Poker Face”, “ Perros de reserva” y “Sucesión”.

Otros en la sala repleta de estrellas incluyeron a Cillian Murphy, Emily Blunt, Jennifer Aniston, Robert Downey Jr., Emma Stone, Selena Gomez, Quinta Brunson, Lily Gladstone, Ayo Edebiri y Tracee Ellis Ross.

Ellen Burstyn cerró el almuerzo con una bendición para celebrar a los homenajeados, a quienes elogió.

"Me siento bendecida de ser parte de esta increíble tribu", dijo la ganadora de los premios Oscar, Emmy y Tony, de 91 años. “Gracias a todos por celebrar lo mejor sin convertirlo en una competencia, solo un agradecimiento compartido. Los apreciamos a todos”.