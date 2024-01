Se multiplican las actrices dominicanas en Hollywood, avanza una nueva camada

Lily Taveras, Jatnna Marte, Yissendy Trinidad, Anny Ferreiras, Marianly Tejada y Katty Castro, entre otras, son solo algunos de los nombres de actrices dominicanas que resuenan desde hace un tiempo en la industria cinematográfica de Estados Unidos, más allá de aquellas que se conocen desde hace rato, como Zoé Saldaña o Michelle Rodríguez.

Conquistar el éxito en Hollywood es el sueño de éstas y muchas otras jóvenes que siguen los pasos establecidos de María Montez, Zoe Saldaña, Dasha Polanco, Michelle Rodríguez, Celinés Toribio y otras que han inspirado una generación de actores y actrices locales.

En esa lista de nombres femeninos ya conocidos se encuentran Dania Ramírez, Sharlene Taulé, Solly Durán, Laura Díaz, Laura Gómez, Jane Santos y otras.

Esta nota no incluye a nombres masculinos sonoros como Manny Pérez, Algenis Pérez Soto, Juan Fernández, Hemky Madera, Mario Peguero y otros.

Yissendy Trinidad es una actriz y productora conocida por su trabajo en varios proyectos de alto perfil, incluido el largometraje "Babylon", dirigido por el director ganador del Oscar Damien Chazelle,

Yissendy Trinidad también ganó respeto por las series de televisión “Mayans”, “English Teacher” y “You’re Not Alone”, donde actuó junto a Michael Jai White.

Ha obtenido reconocimiento por su programa piloto “Doumi Girls”, el cual ha sido reconocido como mejor corto en el Festival de Cine Dominicano.

Jatnna Marte: "Soy la más dominicana del mundo, tengo el mangú en un hombro y el salami en otro".

Radicada en Nueva York el pasado mes de noviembre estrenó la película “Boudn”, que filmó en el 2021 en la gran urbe y se ha presentado con éxito en varios festivales de cine.

Ganadora del primer lugar del cortometraje “Honor y Honra”. Su trabajo de actuación se destaca en las obras de teatro “Clue! Live Experience”, “Constant watch “,”Pieces” y “Leila”.

Para la plataforma de Netflix estuvo en el elenco “Alguien está mintiendo”.

Lia dominicana Lily Taveras es una conocida influencer y actriz en ascenso en Estados Unidos.



La dominicana Lisbeth Taveras, a quien se le conoce como Lily Taveras, se destaca en la ciudad de Miami. El año pasado se llevó el galardón a mejor actriz en el Hollywood Gold Awards, por su papel en el cortometraje “La línea”, en Los Ángeles, California.

La dominicana además es una conocida influencer, específicamente, por sus publicaciones en la plataforma de Tik Tok, con su característica voz, especialmente por la frase “oi´te”.

Fue galardonada en múltiples premiaciones internacionales por su filWme “El vacío que Esteban dejó”, el cual produjo y participó como protagonista, de una historia basada en hechos reales. También formó parte del elenco de la telenovela “La Suerte de Loli”, de Telemundo.

A la actriz Any Ferreiras muchos la recuerdan por su papel en la película dominicana de terror "Andrea".

Radicada en Los Ángeles, donde se ha formado en The Michelle Danner Acting Studio. Ha actuado en cortometrajes como “Strawberry Soda”, selección oficial del CATE Film Festival 2020, haciendo el papel de Ofelia (protagonista), “Cocksuer”, como Shirley (protagonista) y Visa Issues como Vicy (protagonista).

Katherine Castro se ha destacado en “El Gallo”, “Silent Cry” filmado en San Francisco y París,el thriller ‘Subject 7’ y el thriller policial ‘Pulse of the Indigo’.

En 2022 la actriz Katherine Castro recibió el galardón como Mejor Actriz en el renglón de cortos, por su participación en “Weak”.

El filme de corta duración fue estrenado en septiembre de ese año, en el Annual Down Town LA Film Festival, realizado en el Regal LA Live, en Los Ángeles. Ha realizado trabajos en Estados Unidos como presentadora de televisión, actriz y productora.

Su trabajo se ha destacado en “El Gallo”, dirigido por Juan Fernández. “Silent Cry” filmado en San Francisco y París, thriller ‘Subject 7’ y el thriller policial ‘Pulse of the Indigo’.

Castro produjo y jugó a un asesino francotirador en”The Social Contract”, consiguió un papel secundario en el piloto de televisión Kidnap Radio y protagonizó como Isabel en la película de 2016 “American Violence”.

Marianly Tejada Burgos, nativa de San Francisco de Macorís, mantiene un ritmo ascendente en su carrera actoral.

Marianly Tejada llegó a representar a República Dominicana en el certamen Miss Mundo en septiembre de 2011.

Luego de esa experiencia experimentó en el teatro y el cine y ya se le ha visto en las películas "Once Upon a Fish", "Cordones Necios", "Bridecon", "Seeds of Power" y "Lia".

En esta última etapa, la actriz triunfa en la exitosa "One of Us Is Lying", en su papel de Bronwyn Rojas, una serie que terminó de impulsar a esta dominicana.