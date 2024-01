"Mal olor" lleva al descubrimiento de la muerte de la actriz Cindy Morgan

La actriz Cindy Morgan, conocida por su participación en la película de 1980 "Caddyshack", fue encontrada muerta en su casa de Lake Worth Beach, Florida. Tenía 69 años.

Aunque su deceso se dio a conocer el 6 de enero, ha sido este martes que la llamada que realizó su "compañera de habitación" al 911 por un "mal olor" salió a la luz.

La mujer, que vivía en el "piso compartido" con Cindy, llegó a la residencia el 30 de diciembre tras irse de vacaciones el 19 de ese mes y se preocupó al tocar la puerta del dormitorio de su vecina y no obtener respuesta, más que la de sus mascotas dentro de la habitación.

"Acabo de salir mi habitación y huelo un mal olor que sale de la habitación", dice la persona no identificada en un audio obtenido por Page Six.

"No estoy segura de si está ahí o no, pero vive con animales. … Sólo estoy preocupada por mi inquilina porque ella no tiene a nadie", agregó.

Las autoridades informaron a TMZ que Cindy murió por "causas naturales" y que no existe sospecha de ningún crimen.

Cindy interpretó a Lacey Underall en la famosa comedia junto a Chevy Chase, Bill Murray y Rodney Dangerfield. También será recordada por sus dos personajes en la película "Tron" de 1982: Lora, una informática, y su alter ego Yuri.

Cabe destacar su trabajo en importantes programas como "The Love Boat", "CHiPs", "Bring 'Em Back Alive", "The Fall Guy", "Falcon Crest", "Matlock". "Hunter", "The Highwayman", "Manusco, FBI", "The Larry Sanders Show" y "Under Suspicion".