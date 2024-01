El triste mensaje de la esposa del actor Christian Oliver, quien murió en un accidente de avioneta junto a sus hijas

Jessica Klepser, esposa del actor Christian Oliver, quien falleció junto a las dos hijas de ambos en un accidente de avioneta, la semana pasada, despidió a su familia con un mensaje en redes sociales.

Klepser dijo sentirse “profundamente triste” por la múltiple pérdida. “Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo del 4 de enero de 2024, que se cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de un de vacaciones en el Caribe, cuando el avión monomotor en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros del pequeño avión no sobrevivieron”.

La mujer describió a su hija Madita, de 10 años, como “una vibrante estudiante de séptimo grado” y de Annik, de 12, dijo que sus pasiones incluían el baloncesto, la natación y diversas formas de arte.

“En sus comunidades extrañaremos profundamente el vínculo profundo, la risa contagiosa y el espíritu aventurero que comparten Madita y Annik. Su devota madre, Jessica Klepser en Los Ángeles, sobrevive a las niñas. También dejan atrás a sus abuelos, a varios tíos y primos en Alemania”, agregó en el comunicado.

Oliver y sus hijas fallecieron en un accidente de avioneta el jueves en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

El actor viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía.

Oliver, nacido en Alemania pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera por 15 años, en los que actuó en películas como 'Speed Racer', 'The Good German', 'Valkyrie' e 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', detalla la página especializada imdb.com.

La nave partió a eso de las 12.00 hora local (16.00 GMT) desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia -territorio de San Vicente y las Granadinas-, pero minutos después se precipitó específicamente a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

Un video de un ciudadano colgado en las redes sociales muestra el momento en que la aeronave cae al agua.

"¡El avión se ha estrellado! Llamen a la Guardia Costera", exclama la persona que grabó el video.

Por su parte, el diario Searchlight, en San Vicente, reportó que Sachs alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista.

Esa fue la última comunicación que tuvo la torre de control con Sachs.

Los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente.