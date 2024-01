Estas son las adaptaciones de libros que llegarán a la pantalla grande y Netflix en 2024

A lo largo de la historia del cine y la televisión, la literatura ha sido una fuente inagotable de historias. El año pasado fueron adaptadas cerca de 40 obras que pasaron del libro a la producción audiovisual. Y en el 2024 hay esperadas producciones basadas en libros que veremos en pantallas de cine, televisión y streaming.

Orión y la Oscuridad

Orión, un pequeño que le teme la oscuridad, no puede dormir con las ventanas cerradas o las luces apagadas, es el personaje creado por Emma Yarlett, cuyas aventuras comienzan cuando la misma oscuridad toma forma y lo invita a recorrer el mundo de las sombras. La serie animada inspirada en esta historia se verá por Netflix.

Force of Nature: The Dry 2

La saga de Force of Nature, de la escritora Jane Harper, cuenta con un protagonista, el agente Aaron Falk, dedicado a la investigación criminal. De esta saga ya hubo una primera temporada, en la que Erick Bana encarnó al héroe. Ahora vuelve en una trama basada en en la desaparición sin explicación de una de cinco amigas que salieron de excursión.

Cien años de soledad

La anunciada adaptación de la obra cumbre de Gabriel García Márquez se estrenará este año, dos años después del anuncio de su realización y cinco desde que Netflix llegó a un acuerdo con la familia del escritor para llevar la historia de la familia Buendía a una serie de televisión.

It Ends With Us

Esta vez, el director Justin Badoni lleva al cine la novela de Collen Hoover. Más allá del romance que se desarrolla en dos tiempos distintos y del pasado de sus protagonistas, esta cina explora el abuso físico y mental y la redención. Blake Lively encarna el personaje de Lily Bloom

Lisa Frankenstein



Inspirada en la novela de Mary Shelley, esta producción es una sátira en la que Lisa (Kathryn Newton) resucita a un cadáver, en la época victoriana, y la historia empieza a complicarse cada vez más al enamorarse de él. Su guionista la describe como una comedia siniestra.

Spaceman

La novela de ciencia ficción de Jaroslav Kalfar es la base de esta producción. Jacob, astronauta en misión a Venus, descubre una araña gigante en la superficie del planeta. La araña es capaz de comunicase y posee una sabiduría que conmueve al visitante. Adam Sandler interpreta a Jacob y Paul Dano le da la voz a la araña.

Dune: parte 2

La segunda parte de Dune explora la mitología de la obra de Frank Herbert. Es una de las producciones más esperadas, en la que Paul Atreides (Timothée Chalamet) se convierte en un obstáculo a vencer.

El problema de los tres cuerpos

Liu Cinex escribió la trilogía de los tres cuerpos y Netflix la convirtió en uno de sus proyectos más ambiciosos. Se trata de los hechos que podrían ocurrir si se diera una invasión alienígena, en tres escenarios distintos:la cultura visitante, la sociedad de la Tierra y la distancia del tiempo en ambos casos.

Mickey 17

La obra de ciencia ficción de Edward Ashton contará en su adaptación con Robert Pattinson, en el papel de Mickey Barnes. Se trata de un personaje que debe morir en cada planeta al que es enviado, pero será clonado muchas veces.

Bridgerton (Tercera temporada)

Julia Quinn fue la autora que inspiró la exitosa serie de Netflix que llega a la tercera temporada. Esta vez se adapará la cuarta novela de Romancing Mister Bridgerton (2002).

The Watchers

La historia de horror de A.M. Brillar, llega a las pantallas de la mano de Ishana Shyamalan. Se sabe que Dakota Fanning estará entre el elenco.

Cold Storage

Una infección que se propaga por el mundo y sus estragos es el tema de la novela de David Koepp Cold Storage (2019). Tiene similitudes con The Last Of Us en su inspiración, pero hay que esperar diferencias.

The Amateur

Un criptógrafo de la CIA busca venganza por el asesinato de su esposa, de esto se trata el libro de Robert Littell, que llegará al cine con Rami Malek c omo protagonista. Se espera su estreno cinematográfico en noviembre de este año.

Wicked: Parte 1

La serie de novelas de Gregory Maguire tomó uno de los personajes famosos de El Maravilloso Mago de Oz (de Frank L. Baum) y lo convirtió en una serie de novelas sobre la bruja malvada del oeste. El libro que cuenta los orígenes de la malvada bruja de piel verde, publicado en 1995, será el tema de esta producción. Este año, llegará al cine la primera de dos entregas de esta historia. La protagonista será Cynthia Erivo.

El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim

Esta vez una película animada dará luz sobre el pueblo Rohan, que aparece en Las dos torres de J.R.R. Tolkien. En la obra literaria se habla de un legado y una influencia en el equilibro de poder de los territorios que rodean a Mordor. Esta cinta espera explicarlo. La historia se ubica 183 años antes de la historia que llegó al cine de la mano de Peter Jackson.

El Simpatizante

Con Robert Downey Jr. y Hoa Xuande en el elenco se lleva a las pantallas la novela de Viet Thanh Nguyen, sobre un espía del ejército de Vietnam del Sur, obligado a ser contraagente en el momento más delicado de las relaciones entre Estados Unidos y Asia