Mónica Cervera, la actriz española que pasó de ser nominada a los Premios Goya a la indigencia

La actriz española Mónica Cervera, protagonista de la película 'Crimen Ferpecto', por la que fue nominada en 2004 a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya, se encuentra viviendo en la calle.

La revista Semana España lanzó un reportaje sobre el cambio de 180 grados que ha experimentado la artista de 48 años, bajo el titulo: "El drama de la actriz Mónica Cervera: de la alfombra roja a la indigencia".

Según el medio, Mónica vive en un banco de un parque de su natal Marbella, Málaga, y pasó de estar en comedias a vivir su propio drama real, aunque se resiste a recordar su pasado siendo una estrella y a recibir ayuda, incluso de sus familiares que viven en la misma ciudad.

"No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", expresó.

"Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", añadió.

Los inicios de Mónica se remontan al año 1990 cuando estuvo en el cortometraje "Hongos" y posteriormente en "Manos a la obra".

La intérprete también participó en producciones como "Busco", "20 centímetros", "Entre vivir y soñar", "Piedras", "Octavia", "Con dos tacones" y "La que se avecina". Además de las obras teatrales "80 metros cúbicos" y "La mujer que llegaba a las seis".