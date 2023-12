"Maestro": una oda cinematográfica a la compleja sinfonía de la vida de Leonard Bernstein

Steven Spielberg expresó con emoción: “Puedo garantizarte en este momento que Leonard Bernstein está aquí con nosotros, dándote un gran beso en la boca y diciendo, ‘Gracias por lo que hiciste por mí; por lo que hiciste por Felicia (Montealegre, la esposa de Bernstein); por lo que hiciste por Alexander, Nina y Jamie (sus hijos); y por todos los amantes de la influencia clásica en la música moderna, trazada hasta Bernstein, Mahler y todos los que vinieron antes,’” a Bradley Cooper

hace unos días en el Teatro TCL Chinese de Hollywood, después de una proyección en Imax de "Maestro", la película que Cooper co escribió, dirigió e interpretó como el fallecido y grandioso compositor. "Esto fue un mitzvah. Gracias por esto”.

Spielberg, productor de "Maestro" (que se puede ver en Netflix) y, al igual que Martin Scorsese, en un principio pretendía dirigirla, pero finalmente se la entregó a Cooper después de quedar impresionado por el debut como director de éste en 2018 con "A Star Is Born", moderó una conversación de media hora con Cooper.

Tras recibir una ovación de pie, ambos discutieron el deseo de infancia de Cooper de ser director de orquesta; la decisión de Cooper de hacer una película que es "una anatomía de un matrimonio"

en lugar de una biografía tradicional del tipo que Spielberg probablemente hubiera hecho; el desafío de dirigirse a sí mismo y a otros mientras permanecía en personaje, como lo hizo Cooper durante todo el rodaje; la interpretación de Carey Mulligan; y más.

Leonard Bernstein, el compositor de "West Side Story" y considerado uno de los mejores directores de orquesta del mundo, ha vivido de renta gratis en la cabeza de Bradley Cooper desde 2018, cuando Steven Spielberg se reunió con él para lo que iba a ser una biografía directa de un genio musical.

De alguna manera, Spielberg sabía que Cooper había estado obsesionado con la dirección de orquesta desde su infancia.

No porque fuera una especie de prodigio musical, sino por un episodio de "The Bugs Bunny Show" en el que el héroe dirige la Orquesta Filarmónica de Londres en el Hollywood Bowl, agitando los brazos frenéticamente.

"Al crecer, siempre había música clásica sonando envcasa", recuerda Cooper.

"Así que, debido a los dibujos animados que estabavviendo, solía agitar las manos y fingir que estaba creando la música que estaba escuchando. Una Navidad le pedí a Santa, y de repente tenía una batuta que podía blandir".

Pasó cientos de horas agitando los brazos, dirigiendo, al igual que Bugs.

"Así que siempre supe que, de alguna manera, estaba preparando este personaje desde que era pequeño. Supongo que fue lo mismo con mi última película, 'A Star is Born': había estado tocando la guitarra invisible desde que era un niño".

Video Del director Bradley Cooper, «Maestro»... (Trailer)



Spielberg decidió no avanzar con el proyecto, pero cuando llegó a esa conclusión, Cooper, que inicialmente no sabía nada sobre el compositor y director más allá de "cómo se veía y que era un ícono", ya estaba enganchado. El momento era perfecto: acababa de terminar "A Star is Born" con Lady Gaga, y se dio cuenta de algo sobre sí mismo: "Lo que realmente amo es escribir y dirigir películas y pasar mucho tiempo en una obra de arte".

Mientras Cooper continuaba con su investigación, escuchando la voz de Felicia en grabaciones de audio y viendo su rostro en películas y fotografías, comenzó a desarrollar una idea más fuerte del actor que necesitaba.

"Carey simplemente seguía viniendo a mi mente", dice. Así que se puso en contacto con un amigo mutuo y se preguntó si Mulligan estaría dispuesta a hablar alguna vez.

"El amigo dijo: 'Bueno, está en Nueva York. Está haciendo una obra de teatro'. Yo estaba como, '¿Cuándo?' Y era la semana siguiente. Así que fui, y estaba sentado en la audiencia...".

Sonríe. Claramente, el recuerdo es tan fresco como el día en que sucedió. "Es un espectáculo unipersonal, y comienza con un foco que brilla directamente sobre el personaje. Por alguna razón, en ese momento tenía el pelo rubio, y, durante gran parte de su vida, Felicia había tenido el pelo rubio. Y lo llevaba recogido, literalmente, como Felicia. Era como si Lenny y Felicia me estuvieran diciendo: '¡Vamos, ¿qué más tenemos que decirte?!" Me puse la piel de gallina. Fue Felicia quien salió directamente al escenario. Luego empezó a hablar, y pensé: 'Tengo que hablar con ella sobre esto'."

Cuando la obra terminó, saltó de su asiento y corrió detrás del escenario hasta el pequeño camerino de Mulligan, solo para encontrar a la actriz tirada en el suelo, sollozando.

Le pidió que escuchara "Make Our Garden Grow", el número de cierre de la ópera "Candide" de Bernstein.

Es una canción sobre jóvenes amantes que comprenden la imperfección de la vida y la necesidad de enfrentarla de frente.

El aria era pertinente porque apunta de alguna manera a cómo el compositor y la actriz entendían

claramente (o al menos Felicia lo hacía), lo que necesitaban enfrentar de frente.

En cartas que los tres hijos de la pareja —Nina, Jamie y Alexander— donaron a la Colección Leonard Bernstein en la Biblioteca del Congreso, Felicia deja claro que entendía la complicada identidad sexual de su esposo ("Si tu paz mental, tu salud, todo tu sistema nervioso dependen de un cierto patrón sexual, ¿qué puedes hacer?", preguntó, retóricamente).

Como resultado, le dio a Bernstein permiso para disfrutar de su "doble vida", como ella lo llamó, pero la discreción era clave, y la película está impregnada de ese delicado nivel de comprensión.

Mulligan siente que las tácticas de Felicia para lidiar con el comportamiento de Bernstein habrían cambiado mucho con el tiempo, a medida que el estilo de vida mujeriego de Bernstein se volvía más evidente.