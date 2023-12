Fallece Kamar de los Reyes, el villano de los videojuegos “Call of Duty”,

El veterano actor nacido en Puerto Rico, Kamar de los Reyes, que interpretó al policía con problemas Antonio Vega en la telenovela de ABC “One Life to Live” y al villano Raúl Menéndez en los videojuegos “Call of Duty”, falleció a los 56 años, así lo dieron a conocer esta tarde diversos medios estadounidenses.

De los Reyes murió la víspera de Navidad en Los Ángeles después de una breve batalla contra el cáncer, según anunció un portavoz de la familia.

Aunque nació en Puerto Rico, se crió en Las Vegas, y se mudó a Los Ángeles a finales de la década de 1980 para comenzar una carrera como actor que se extendió por más de 30 años. En 1994, de los Reyes originó el papel de Pedro Quinn en la obra off-Broadway aclamada por la crítica, “Blade to the Heat”, que lo llevó al papel de Ferdinand en la producción de Shakespeare in the Park de George C. Wolfe de La Tempestad.

A partir de ahí, pasó a trabajar junto a grandes nombres como Oliver Stone en Nixon, Angelina Jolie en Salt y Jennifer López en “The Cell”. En el 2005, De los Reyes viajó a la isla para filmar la película puertorriqueña “Cayo”, junto a Roselyn Sánchez e Iván Camilo.

Más recientemente, tuvo papeles recurrentes como Jobe en “Sleepy Hollow” de Fox en 2017, como detective en “The Rookie” de ABC en 2021 y como entrenador de fútbol universitario en “All American” de CW desde 2022.

De los Reyes además interpretó al vicioso Menéndez, un traficante de armas y terrorista nicaragüense que odiaba extremadamente a Estados Unidos, en “Call of Duty: Black Ops II” de 2012, “Call of Duty: Black Ops 4″ de 2018, “Call of Duty: Mobile” de 2019 y “Call of Duty” de 2021.

De los Reyes, uno de cinco hijos y el menor de tres hijos, nació el 8 de noviembre de 1967 en San Juan, Puerto Rico, y se crió en Las Vegas. Su padre es el famoso percusionista cubano Walfredo de los Reyes. Llegó a Los Ángeles y consiguió trabajo como bailarín en Salsa (1988), dirigida por Boaz Davidson.

En el momento de su muerte, De los Reyes estaba filmando “All American” y recientemente había filmado papeles en la próxima serie limitada de Hulu, “Washington Black”, protagonizada por Sterling K. Brown, y un papel importante en la próxima serie “Daredevil” de Marvel en Disney+.

Aún cuando De los Reyes vivió en Los Ángeles, se menciona que su corazón nunca abandonó Puerto Rico. Después de la devastación del huracán María, de los Reyes jugó un papel activo en los esfuerzos de recuperación de su tierra. Le sobreviven su esposa, la actriz Sherri Saum; hijos Caylen (26) y gemelos Michael y John (9); sus hermanos Daniel y Walfredo, Jr; sus hermanas Lily e Ilde; su madre Matilde y su padre Walfredo.