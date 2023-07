Oppenheimer: Una película que es algo más que una advertencia con signos de exclamación

Oppenheimer es una leyenda de la física teórica, fue director ejecutivo del Proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica y se convirtió en un ejemplo de la era McCarthy con su Comité de Actividades Antiamericanas. Una personalidad pintoresca en auge y caída, que también estaba dispuesta a cuestionarse a sí misma éticamente dentro del trabajo de su vida. La biografía de J. Robert Oppenheimer está profundamente ligada a la historia de Estados Unidos y al orden mundial en el que vivimos hoy. Es un recordatorio de los medios a los que recurre la gente cuando se siente comprometida con sus creencias. Pero si uno se sale de estos puntos de vista y los cuestiona, es rápidamente traicionado y denunciado por sus compañeros. El director británico Christopher Nolan más conocido por sus ampulosas experiencias cinematográficas, aborda la vida de Oppenheimer de forma visual y se fija en fases cruciales de su vida. Uno de los recursos narrativos favoritos de Nolan son los distintos niveles temporales que se cuentan en paralelo y se enriquecen mutuamente. En su Dunkirk (2017), tres tramas comienzan en distintos momentos del tiempo y chocan en el final. En Tenet (2020), juega con el tiempo de la película e incluso hace que el protagonista luche contra su yo del pasado.

El tema del tiempo no está explícitamente representado en Oppeheimer - pero cabe suponer que al físico le habría encantado cambiar algunas cosas en su crónica - sino que, en este acontecimiento cinematográfico, el tiempo es una fuente de experiencia de la que la humanidad debería tomar nota urgentemente hoy en día. Porque desde la invención de la reacción atómica en cadena, el mundo está a sólo unos milímetros de convertirse en un planeta hostil con una resplandeciente oleada de bombas nucleares. Oppenheimer es una película versátil que, en el año de su estreno, es algo más que una advertencia con un signo de exclamación.

En los años veinte, el mundo de la física es puesto patas arriba por el científico danés Niels Bohr (Kenneth Branagh). La física cuántica es la respuesta teórica a multitud de preguntas sobre el universo. J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) se da cuenta de ello mientras estudia en Gotinga. Lleva la teoría física más reciente a Berkeley, California, como profesor y reúne a su alrededor a científicos naturales cada vez más inteligentes conferencia tras conferencia. Oppenheimer disfruta plenamente de la vida en la universidad, gracias también a su romance con Jane Tatlock (Florence Pugh). En los años 30, las opiniones comunistas también están representadas en un gran número de intelectuales de Estados Unidos, al que también pertenece Oppenheimer. Pero tras el comienzo de la guerra y la división de Polonia entre el Reich alemán y la Unión Soviética, surgen dudas sobre las opiniones marxistas de Oppenheimer. La Segunda Guerra Mundial envuelve al mundo y Estados Unidos sólo ve una posibilidad de acabar rápidamente con ella, mediante el desarrollo de un arma tan poderosa que cualquiera que no la tenga deberá rendirse. El general Groves (Matt Damon) le propone a Oppenheimer este proyecto inicialmente secreto. Éste debe impulsar el desarrollo de la bomba atómica en el menor tiempo posible y entregarla al ejército estadounidense tras haberla probado con éxito: el Proyecto Manhattan.

A mediados de la década de 1950, Oppenheimer es conocido en todo el mundo como el ´padre de la bomba atómica` y utiliza su influencia para evitar un arma aún más potente (bomba de fusión/bomba de hidrógeno) y una carrera armamentística nuclear con la Unión Soviética. Sin embargo, su autorización de seguridad es cuestionada por una comisión de investigación del fiscal Roger Robb (Jason Clarke). Son unos días embarazosos y difamatorios en la estrecha oficina. Sólo su esposa Kitty (Emily Blunt) y su viejo amigo Isidor Isaac Rabi (David Krumholtz) permanecen a su lado.

En 1959, Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) va a ser nombrado Secretario de Comercio por el Senado de los Estados Unidos, pero la audiencia no sale como deseaba, porque su pasado en la autoridad de la Energía Atómica fue de todo menos inobjetable desde el punto de vista legal.

Cillian Murphy está hecho para interpretar al enjuto y bajo de peso Oppenheimer. Con un atuendo icónico (sombrero, traje cómodo y pipa) y unos ojos azul acero que lo saben todo, da vida a Oppenheimer; a su lado, un reparto de Hollywood de la liga superior se representa hasta en las últimas filas. Cabe destacar el reparto de Benny Safdie, que interpreta a Edward Teller, una especie de prolongación sin conciencia de Oppenheimer. La base del guión de Christopher Nolan es la biografía de Oppenheimer escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin, que debería leerse no sólo por su Premio Pulitzer. Mediante escenas cortas, la película recorre a toda velocidad el desarrollo inicial de Oppenheimer. La manzana envenenada (en realidad, este ataque a su profesor casi le cuesta los estudios) no debe omitirse, pues es el primer indicio de una personalidad moralmente diversa. El porqué de esto se puede leer en la biografía. Oppenheimer da rápidos pasos hacia la prueba de la bomba atómica y aquí se revela la esencia de esta personalidad, pues no hay un bien o un mal claros.

El énfasis en el guión de Nolan es sorprendente. La audiencia de seguridad de Oppeheimer habría sido un marco adecuado para los niveles temporales. Pero no, es la audiencia de Lewis Strauss la que une todo en blanco y negro. Los dos primeros tercios de la película transcurren sin pausa hacia la prueba en Los Álamos. "Trinity" es el nombre de la primera explosión de una bomba atómica en la historia de la humanidad. Oppenheimer bautizó el lugar como ´Jornada del Muerto` por su extensión de 30 x 40 km. La explosión cinematográfica es bella y aterradora al mismo tiempo. Gracias al metraje IMAX® analógico y a las reacciones químicas y físicas fotografiadas sobre el material fílmico vivo, estas escenas revelan el nivel al que nunca se acercarán los efectos digitales. Con el agujero negro de Interstellar, Nolan ya proporcionó la mejor simulación visual de un descubrimiento en gran medida teórico, incluso en los círculos científicos.

Todos estos recursos visuales crean en el espectador una sensación de la persona -científica independiente y librepensadora política- a la que la guerra lleva a algo que le cuesta perdonarse. Así que no es casualidad que en las escenas posteriores a la explosión, por muy brutas acústica y visualmente que sean, la euforia de la gente por un arma de destrucción masiva sea aún más aterradora. Oppenheimer se convierte repetidamente en un extra pasivo de su propia historia y, como sugiere brevemente su esposa, lucha demasiado poco por sí mismo. Cree demasiado en la sinceridad de su país, pero ésta se ve socavada por McCarthy, Truman y el director del FBI, Hoover. Es con el estómago hundido que uno se sienta con Robert Oppenheimer en las deliberaciones de Eisenhower sobre qué ciudades japonesas deberían ser utilizadas para probar una demostración de la fuerza nuclear americana, aunque Alemania ya había capitulado en este punto y el imperio japonés está haciendo los primeros indicios de conversaciones para la rendición. Pero está en juego algo más que la victoria, se trata del próximo adversario, la Unión Soviética. También hay que impresionarse.

Durante la elaborada explosión de la película, queda claro que aquí se desata una energía difícil de controlar o devastadora si se comete un error. Por eso Oppenheimer aboga por el intercambio de información y el control o desarme de las armas nucleares. Sin embargo, amplios sectores del gobierno norteamericano ven en esta tecnología una ventaja para situarse de una vez por todas a la cabeza del mundo. Comienza la Guerra Fría. En la actual década de 2020, la Guerra Fría entre las grandes potencias políticas está de nuevo en pleno apogeo. Para Estados Unidos y sus aliados, no sólo Rusia es un adversario, sino también China por su rápido ascenso económico. Oppenheimer es, por tanto, un acontecimiento histórico que hace tomar conciencia una vez más de las diferencias actuales en la política mundial. Por no hablar de la denuncia de otras opiniones con la ayuda de las redes sociales.

Pero Oppenheimer también trabaja en otro nivel de interpretación para la actualidad. Se supone que la inteligencia artificial salvará a la humanidad, promete ayudar, pero es indispensable saber qué peligros emanan de esta tecnología. Sólo en el sector militar, una potencia de cálculo superior es un avance bienvenido. Cuantos menos soldados se envíen a la guerra, menos resultarán heridos o muertos. Una consideración similar tiene lugar en Oppenheimer. Se dice que dos pruebas de enorme poder destructivo (Hiroshima y Nagasaki, con un número estimado de bajas de entre 90.000 y 166.000) impidieron la invasión de Japón por las fuerzas estadounidenses y una guerra mundial prolongada. Pero, como ya se ha dicho, Japón estaba dispuesto a negociar en aquel momento. Las grandes potencias actuales, Estados Unidos, Rusia y China, están llevando al extremo el desarrollo de la Inteligencia Artificial en sentido militar, mientras que en la guerra de Ucrania se agotan continuamente las reservas mundiales de munición con décadas de antigüedad. Pero, ¿qué ocurrirá cuando la guerra deje de estar en manos humanas y pase a manos de algoritmos eficientes? Sin duda, es más fácil dar una orden a una máquina que disparar a un ser humano. Además, en la naturaleza eficaz de las máquinas reside un riesgo aún mayor si se malinterpreta la información. ¿Puede un dron armado distinguir siempre un autobús escolar lleno de soldados de una furgoneta oxidada llena de fugitivos?

Si Nolan se sale con la suya, el espectador ideal de Oppenheimer es alguien que aborda la historia de la película con poco o ningún conocimiento previo. En tres horas se cuenta al espectador, a veces en rápida sucesión, los estudios de Oppenheimer, su alistamiento en el Proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica y la guerra de trincheras políticas que siguió. Todo ello con una obsesión por el detalle típica de Nolan, que a veces resulta muy cansina, pero que hace justicia a la complejidad del tema. Especialmente el aspecto científico, por ejemplo la discusión sobre los cálculos o las últimas cifras tras otra prueba, están escenificados de forma apasionante y son los primeros indicadores de que Nolan se está distanciando del cineasta de grandes películas para acercarse a uno que prefiere el juego de cámara dramatúrgica y actoralmente atractivo. Por supuesto, de vez en cuando se ruedan planos impresionantes, pero quien espere fuegos artificiales visuales como en Tenet se sentirá decepcionado.

En cualquier caso, algo que el espectador se lleva de las tres horas de Oppenheimer es el aprecio por Cillian Murphy, que ofrece la mejor interpretación de su carrera como J. Robert Oppenheimer después de la serie Peaky Blinders. Especialmente en la primera parte, que muestra a Oppenheimer todavía como estudiante, el espectador se acerca a este hombre que ve un universo, o más bien tiene una visión del mundo, para la que aún no hay palabras, pero cuyo lenguaje pronto formulará. Los primeros planos, el temblor de la imagen y el sonido atronador dejan claro lo que sucede en el interior de este hombre, que se esconde una y otra vez tras una máscara impenetrable. Como es habitual en Nolan, Oppenheimer es también una interpretación de conjunto, con cada papel, por pequeño que sea, lleno de actores notables. Pero, en última instancia, ésta es la película de Murphy y, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a Oppenheimer, sería una pena que no se reconociera este logro.

La última parte de la película, tras el éxito de la primera prueba de la bomba atómica y el lanzamiento de una sobre Japón, es trágica y a veces muy dura. Se invierte mucho tiempo en las disputas políticas, los largos interrogatorios y las intrigas entre bastidores, en las que Lewis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., ocupa un lugar central. Se aborda el concepto de responsabilidad moral, así como la cuestión de hasta qué punto se puede renunciar a la investigación, siempre que al menos sea posible un uso militar de la misma. El hecho de que Nolan también considere esta parte de la biografía de Oppenheimer es interesante. Pero el relato, que ya no se basa en imágenes, resulta también muy agotador.