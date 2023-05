Estos son los ganadores de la 76 edición del Festival de Cannes

El Festival de Cannes clausuró este sábado su edición número 76, iniciada el 16 de mayo, con el anuncio de un palmarés encabezado por la Palma de Oro a la francesa "Anatomía de una caída" de Justine Triet.

- Palma de Oro: "Anatomie d'une chute" de Justine Triet.

- Gran Premio: "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer.

- Premio a la Mejor Dirección: Tran Anh Hung por “La Passion de Dodin Bouffant”.

- Premio al Mejor Guión: Yuji Sakamoto por "Monster" (de Hirokazu Kore-eda).

- Premio del Jurado: "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki.

- Premio a Mejor Actriz: Merve Dizdar por "Dry Grasses" (Nuri Bilge Ceylan).

- Premio a Mejor Actor: Kōji Yakusho por “Perfect Days” (Wim Wenders).

SECCIÓN OFICIAL UNA CIERTA MIRADA

- Premio Una Cierta Mirada: "How to Have Sex", ópera prima de Molly Manning Walker.

- Premio del Jurado: "Les meutes" de Kamal Lazraq.

- Mejor Director: para Asmae El Moudir por "The Mother of All Lies".

- Premio al Mejor Equipo: "Crowra", de Joao Salaviza y Renée Nader Messora.

- Premio Nueva Voz a la dirección novel: "Augure", de Baloji.

- Premio Libertad: "Goodbye Julia", dirigida por Mohamed Kordofani

CÁMARA DE ORO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE TODO CANNES

Para el vietnamita Thien An Pham por "Inside the yellow cocoon shell", presentada dentro de la Quincena de Cineastas.

CORTOMETRAJES

- Palma de Oro: "27" de Flóra Anna Buda.

- Mención Especial: "Fár" Gunnur Martinsdóttir Schlüter.