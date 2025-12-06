Murió Rafael Ithier Natal, maestro de la salsa y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

Murió Rafael Ithier Natal, el maestro indiscutible detrás de El Gran Combo de Puerto Rico.

El maestro de la salsa ha silenciado su piano por última vez a los 99 años

El deceso del ícono ocurrido este sábado fue confirmado por Víctor Rivera, abogado de la familia, a la emisora radial WKAQ. Igualmente, la clase artística se desbordó en reacciones casi inmediatamente, entre ellas las de los salseros Víctor Manuelle y Richie Ray.

Su partida no solo marca el fin de una era para la orquesta que fundó en 1962, sino que también deja un vacío irremplazable en la banda sonora de la cultura puertorriqueña y latina en general.

Al músico le sobreviven su esposa Carmen Soto y sus hijos Carlos, Pedro, Mérida, Maritza e Ivonne.

Además de ser director musical, Ithier fue arreglista, pianista y compositor. La discografía de El Gran Combo de Puerto Rico sobrepasa las 70 producciones. La más reciente, sin embargo, es “En Cuarentena”, lanzada en el 2021.

Desde el 1962 al momento de su fallecimiento, el hijo de los mayagüezanos Nicolás “Macaco” Ithier y Mérida Natal fue la fuerza que mantuvo a la que es considerada una bandera musical, narradores de historias de corte cotidiano y popular, muchas de las que se han tornado en éxitos y referentes de la idiosincrasia boricua.

Bajo su mando, El Gran Combo se convirtió en la única orquesta puertorriqueña en presentarse en los cinco continentes.

El reconocido músico Rafael Ithier Natal, fundador de El Gran Combo, obtuvo el 15 de marzo de 2024 un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.

Los compañeros de la agrupación lo acompañaron en este momento importante.

Ithier Natal se destacó como estandarte de la cultura puertorriqueña a través de la música. En 1962, fundó El Gran Combo de Puerto Rico y -desde entonces- ha fungido como su director artístico.