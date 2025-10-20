En Santiago se comenta: Ednita Nazario vuelve al país

Edna María Nazario Figueroa, conocida artísticamente como Ednita Nazario, regresa a la República Dominicana. La querida y admirada cantante puertorriqueña se presentará el 30 de noviembre, en el cierre de su gira internacional "Desamor".

Para esta época del año, son varios los artistas que llegan al país para deleitar a sus seguidores, y Ednita no podía faltar.

Hacía un tiempo que no visitaba suelo dominicano; su voz y su fuerza interpretativa la convierten en una de las grandes exponentes de la música romántica.

Muchas mujeres, sin duda, estarán en primera fila escuchándola cantar con pasión y energía temas inolvidables como “Quiero que me hagas el amor”, “A que no le cuentas”, entre otros.

Aunque esta vez no se presentará en Santiago, muchos de sus admiradores viajarán a la capital para disfrutar de su espectáculo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

IMPRESIONANTE ENCUENTRO DEL BHD

Por primera vez, el Banco BHD trasladó a Santiago la reunión de su Consejo de Administración, convirtiendo el hecho en toda una novedad.

Fueron tres días en la ciudad Corazón, una excelente decisión del ingeniero Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, al escoger esta urbe como escenario de un evento que prestigia y reafirma a Santiago como un gran centro empresarial, cuyo desarrollo es cada vez más visible.

Fue una gran tarde-noche que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y prácticamente de todo el sector empresarial de la ciudad.

También asistieron periodistas, invitados especiales y autoridades, entre ellos la gobernadora Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, el senador Daniel Rivera, el presidente del banco, Steven Puig, entre otras destacadas personalidades y ejecutivos de la entidad.

ACTIVIDAD

Todo transcurrió de maravilla. Antes del acto formal, nos reunimos en el lobby del Centro León para saludarnos mientras llegaban los invitados, de manera puntual, a las seis y treinta de la tarde.

Luego pasamos al teatro, el cual lucía repleto y con cómodos sillones. A la llegada de la vicepresidenta, el evento dio inicio con las palabras del presidente Molina Achécar, quien pronunció un excelente discurso.

Posteriormente, se presentaron varios videos sobre la historia del banco, fundado en 1972, que resultaron muy emotivos.

Uno de los momentos más destacados fue el anuncio de una donación de cien millones de pesos para el remozamiento, equipamiento y preservación del icónico Ateneo Amantes de la Luz, institución que celebra sus 151 años de fundación.

Muy bien por el BHD por esta gran contribución, y por todos los que participaron en el acto, incluyendo al presidente de la entidad cultural, el periodista Carlos Manuel Estrella, quien junto a Darío Fernández, miembro más antiguo de la directiva —aunque aún joven—, recibió la carta oficial que confirma la donación.

Conversus, un espacio para la salud mental

Está en auge el centro de salud mental Conversus, ubicado en una hermosa residencia del exclusivo sector Cerros de Gurabo, en Santiago.

Se trata de un espacio acogedor y moderno, conectado con profesionales de Santo Domingo y de otros países, especializados en distintas ramas de la psicología y la psiquiatría.

CENTRO DIRIGIDO POR OGUIS JIMÉNEZ

El centro es dirigido por su fundador, Oguis Jiménez Vargas, quien expresó que su propósito es ofrecer un lugar donde las personas puedan encontrar equilibrio y bienestar.

La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del reverendo padre Gustavo Londoño, de la iglesia San Ramón Nonato.

comentario

El acto inaugural reunió a destacados miembros de la sociedad santiaguense, quienes disfrutaron de música ambiental interpretada magistralmente por un saxofonista y de un exquisito brindis sin alcohol. Un encuentro elegante y saludable.