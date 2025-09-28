¿Por qué muchos adultos jóvenes activan los subtítulos en la televisión o las películas?

Taylor Heine, de 35 años, suele hacer varias cosas a la vez cuando ve programas de televisión o películas en casa. "Jugo con el teléfono, cuido a mis animales, tal vez limpio, recojo", dice.

Así que ella mira con los subtítulos activados.

"De esa manera puedo alternar entre escucharlo o volver a mirar la pantalla y saber qué está pasando", dice Heine. También puede ponerse al día si se pierde un fragmento de diálogo.

Su prometido también se beneficia.

"Cuando él está cocinando o haciendo ruido en la cocina, de esa manera no tengo que poner la televisión a todo volumen", dice.

Los subtítulos pueden ser un gusto adquirido. Algunas personas los encuentran distraídos, e incluso familiares que viven en el mismo hogar pueden discrepar, lo que resulta en peleas por el control remoto. Pero Heine, quien vive en Johnson City, Tennessee, no está solo, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research : las personas menores de 45 años son más propensas a usarlos que los adultos mayores.

La encuesta revela que aproximadamente 4 de cada 10 adultos menores de 45 años usan subtítulos al menos "a menudo" cuando ven televisión o películas, en comparación con aproximadamente 3 de cada 10 adultos mayores de 45 años. Los mayores de 60 años son especialmente propensos a decir que "nunca" usan subtítulos.

La encuesta sugiere que muchos adultos jóvenes usan subtítulos porque miran televisión en entornos ruidosos, mientras que los adultos mayores los eligen para escuchar o comprender mejor lo que se dice.

Eso tiene sentido para David Barber, editor y mezclador de sonido y presidente de Motion Picture Sound Editors.

“En parte es cultural”, dice Barber. “Muchos de los niños más pequeños hacen varias cosas a la vez. Escuchan música mientras ven un programa. Así que captan fragmentos de esto y fragmentos de aquello. Creo que probablemente solo escuchan y solo miran. Es un fenómeno interesante”.

Los subtítulos ayudan a captar cada palabra

Muchas personas, independientemente de su edad, utilizan subtítulos simplemente para captar mejor el diálogo.

La mayoría de los usuarios de subtítulos (el 55 %) afirman usarlos porque quieren captar cada palabra. Aproximadamente 4 de cada 10 afirman que lo hacen por dificultad para comprender los acentos o porque están viendo una película o serie extranjera.

Ariaunna Davis, de 21 años, dice que normalmente usa subtítulos si está en un entorno donde no puede escuchar el audio y no quiere subir el volumen, o si no puede entender el acento de un personaje.

"Si quiero entender la mayoría de las palabras que se dicen y el audio es un poco dudoso, entonces en ese momento suelo utilizar subtítulos", explica.

Adrian Alaniz, de 31 años y residente de Midland, Texas, cree que su audición se vio ligeramente dañada por los conciertos a los que asistió de joven. Con los subtítulos, puede estar seguro de entender lo que sucede, sobre todo si come algo crujiente como una bolsa de papas fritas.

En los programas de animación que Alaniz ve, los subtítulos son especialmente útiles para la traducción. Ha habido ocasiones, comenta, en que el audio doblado y los subtítulos no coinciden. "A veces el audio no se escucha con la misma claridad, y los subtítulos ayudan en ese aspecto", afirma.

¿Mal audio o ruido de fondo?

La encuesta encontró que aproximadamente 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos usan subtítulos porque están viendo televisión en un entorno ruidoso, mientras que aproximadamente una cuarta parte dice que lo hacen debido a la mala calidad del audio.

Barber afirma que hay muchas razones por las que los diálogos pueden ser difíciles de escuchar, incluyendo las distracciones por ruido en entornos domésticos. También señala que los altavoces suelen estar en la parte trasera de los televisores de pantalla plana y proyectan hacia la pared. "Así que, para empezar, no estás escuchando con un sistema de sonido excepcional", afirma.

Otro factor se basa en el rendimiento.

Los actores tienen un estilo de expresar emociones “más interno y cercano” que hace décadas, dice la diseñadora de sonido Karol Urban, y a veces eso hace que sea difícil discernir el diálogo.

Y ahora simplemente hay mucho más sonido que compite con el diálogo, dice Urban. "Antes había muchos menos efectos de sonido, menos subidas de volumen", señala. "Al añadir más elementos al diálogo, se añaden más frecuencias y elementos que pueden interferir con el diálogo".

Davis, de Tampa, Florida, señala el programa “Game of Thrones” como un ejemplo en el que a menudo activa los subtítulos para no estar ajustando constantemente el volumen.

“Muchas veces, en ese programa, el diálogo es bajo y encaja con el ambiente oscuro en una escena determinada”, dice. “Luego, la siguiente escena es solo música y resuena por todas partes”.

La brecha generacional en la multitarea

Aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de subtítulos afirman activarlos porque ven contenido mientras realizan varias tareas a la vez. Un número menor indica que el motivo es una discapacidad auditiva, intentar aprender un nuevo idioma o ver contenido sin sonido.

Sin embargo, si le preguntas a un adulto más joven o mayor, podrías obtener una justificación muy diferente.

Los adultos jóvenes que han usado subtítulos son más propensos que los mayores de 45 años a decir que lo hacen porque ven la televisión en un entorno ruidoso o mientras realizan varias tareas a la vez. Los usuarios mayores de 45 años son más propensos que los adultos jóvenes a decir que usan subtítulos porque tienen dificultades para comprender los acentos o debido a una discapacidad auditiva.

Aproximadamente 3 de cada 10 adultos de 60 años o más que usan subtítulos dicen que lo hacen debido a una discapacidad auditiva, en comparación con solo el 7 % de los adultos más jóvenes.

Patricia Gill, de 67 años, de Columbus, Tennessee, no usa subtítulos. Pero cuando su nieto viene de visita, Gill suele notar que tiene subtítulos en su teléfono cuando ve películas.

"Es un típico adolescente al que sólo le gusta mirar su teléfono", dice.

Ambas tienen enfoques diferentes en cuanto a los subtítulos. Si le interesa un programa y se pierde una línea importante, lo rebobina.

"Soy de la vieja escuela", dice. "Me gusta lo básico y corriente".