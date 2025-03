Hugh Jackman y Scarlett Johansson, entre las notables ausencias de 'Avengers: Doomsday'

Cinco horas y media de anuncios cada 15 minutos. Esa fue la estrategia de Marvel para desvelar nada menos que 27 estrellas para la nueva entrega de los Avengers, que se nutre de los superhéroes de 'X-Men' o 'Fantastic Four', pero que no cuenta con Hugh Jackman, Tom Holland ni Brie Larson.

Al menos de momento, porque la película no se estrena hasta 2026, así que aún puede haber sorpresas más allá de las que ya ha dado el anuncio del reparto, encabezado por Chris Hemsworth (Thor) y que, como ya se sabía, contará con Robert Downey Jr. que pasa de ser Iron Man, el superhéroe que acabó con Thanos en 'Avengers: Endgame', al villano de la nueva entrega de Avengers.

Una de las sorpresas mejor acogidas por los fans ha sido la inclusión de Pedro Pascal (Mr Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) y Ebon Moss-Bachrach (Thing), los nuevos 'Fantastic Four', película que recupera a estos superhéroes y que se estrenará este verano.

Tambiénha generado muchos comentarios la incorporación de algunos de los nombres míticos de la primera saga X-Men': Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), Kelsey Grammer (Beast) y James Marsden (Cyclops).

Justamente estos nombres han hecho a los fans preguntarse por qué no estará Hugh Jackman, que ha interpretado a Wolverine en siete largometrajes de los 'X-Men' y en al alabado 'Deadpool & Wolverine' (2024), en el que retomó un papel que había asegurado que no volvería a interpretar.

Y también genera otra pregunta. Si está Grammer, que apareció como Beast en la escena postcrédito de 'The Marvels' (2023) junto a Monica Rambeau, ¿por qué no están las protagonistas de ese filme: Teyonah Parris, que interpreta a la amiga de Carol Danvers (Captain Marvel), ni Brie Larson que da vida a la superhéroe más poderosa de este universo?

Tampoco está en Doomsday el antihéroe más divertido de Marvel, Ryan Reynolds (Deadpool), ni Tom Holland, el Spider-Man de las nuevas generaciones, ni Benedict Cumberbatch, el Dr Strange.

Pero sin duda los nombres que más se echan de menos son dos de los Vengadores más queridos por los espectadores: Mark Ruffalo, que interpretaba a Bruce Banner/Hulk, y Jeremmy Renner, como Hawkeye.

Otras ausencias destacadas, más allá de la de Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), que murió en 'Endgame', son las de Chris Pratt (Peter Quilt), Zoe Saldaña (Gamora) y el resto de los 'Guardians of the Galaxy', o Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, aunque en su caso la actriz ya había anunciado que no volvería a los Avengers.

Quienes sí estarán presentes son Channing Tatum, que retomará el papel de Gambit que ya interpretó en 'Deadpool & Wolverine'; Anthony Mackie, de nuevo como Sam Wilson, ahora Captain America; Sebastian Stan, como Bucky Barnes/Winter Soldier; Paul Rudd, Scott Lang/Ant-Man o el mexicano Tenoch Huerta, como Namor, el papel que tuvo en 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Tom Hiddleston como Loki, el hermano de Thor; Florence Pugh como Yelena Belova; Letitia Wright (Black Panther); Wyatt Russell (John Walker); Simu Liu (Shang-Chi); Lewis Pullman (Sentry); David Harbour (Red Guardian); Winston Duke (M’Baku); Hannah John-Kamen (Ghost) y Danny Ramirez (Falcon), completan el reparto anunciado por Marvel.

Un anuncio que finalizó con un vídeo en el que se mostraban las icónicas sillas plegables de cine con los nombres de los actores que participarán en la cinta y la única presencia de Robert Downey Jr, que mira a la cámara y se lleva el dedo a los labios para pedir silencio.

'Avengers: Doomsday' se estrenará en 2026 y estará dirigida por los hermanos Russo, que ya se ocuparon de 'Avengers: Infinity War' (2018) 'Avengers: Endgame' (2019), esta última la cinta más taquillera del universo Marvel y la segunda de la historia del cine, solo detrás de 'Avatar' (2009).

Los fans creían que 'Endgame' había marcado el fin de una era para muchos de los personajes principales del Universo Cinematográfico de Marvel, pero el anuncio del reparto de la nueva película rompe con esa creencia.